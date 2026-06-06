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19-GODIŠNJAKINJA NA TRONU

Tenis je dobio novu vladaricu: Ovo se nije dogodilo od Monice Seleš

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GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
06.06.2026.
u 21:16

Ovo finale bilo je savršen epilog turnira koji je od prvog dana rušio sva pravila i očekivanja

Na pariškoj zemlji stadiona Philippe-Chatrier ženski teniski svijet dobio svoju novu vladaricu. U naletima vjetra koji su nosili crvenu zemlju, 19-godišnja Ruskinja Mirra Andreeva podigla je trofej Suzanne-Lenglen, svladavši u finalu poljsku kvalifikanticu Maju Chwalińsku s uvjerljivih 6:3, 6:2. Andreeva nije samo osvojila svoj prvi Grand Slam naslov, već je postala i najmlađa pobjednica Roland Garrosa još od legendarne Monice Seles 1992. godine te prva Ruskinja na tronu od Marije Šarapove 2014.

Maja Chwalińska, 24-godišnja Poljakinja rangirana kao 114. igračica svijeta, stigla je u Pariz kao potpuna autsajderica, jedna od mnogih koja se kroz kvalifikacije nadala tek prolasku u glavni ždrijeb. Dva tjedna kasnije, ispisala je jednu od najljepših sportskih bajki. Postala je najniže rangirana finalistica u povijesti Roland Garrosa i tek druga kvalifikantica u Open eri, nakon Emme Raducanu, koja je stigla do finala Grand Slama. Njezina smirenost, nonšalantni osmijeh nakon pogreške i stav “nemam što izgubiti” bili su njezino najjače oružje. Iako u finalu nije imala odgovor na silinu Andreeve, Chwalińska je napustila Pariz kao moralna pobjednica.

Ovo finale bilo je savršen epilog turnira koji je od prvog dana rušio sva pravila i očekivanja. U Pariz su stigle četiri velike favoritkinje: prva igračica svijeta i prošlogodišnja finalistica Aryna Sabalenka, braniteljica naslova Coco Gauff, četverostruka prvakinja Iga Świątek i osvajačica Australian Opena Elena Rybakina. No, pariška zemlja ove godine nije marila za reputaciju. Jedna po jedna, favoritkinje su padale. Sabalenku je u četvrtfinalu zaustavila Diana Shnaider. Gauff je posrnula već u trećem kolu protiv Anastasije Potapove. Świątek je ispala u osmini finala od Marte Kostyuk. Rybakina je svoj put završila već u drugom kolu. Turnir je tako ostao bez ijedne bivše pobjednice u polufinalu, prvi put nakon davne 1977. godine.

Osvajanjem Roland Garrosa, Mirra Andreeva je prestala biti samo “velika nada” i postala je Grand Slam pobjednica, čime je preuzela ogroman teret očekivanja za budućnost. Gauff je također kao tinejdžerica osvojila juniorski Roland Garros, a kasnije je govorila o prijelazu iz faze “vau, ovdje sam” do osjećaja da pripada eliti. Andreeva je taj prijelaz dovršila na najspektakularniji mogući način. Poput sestara Williams, koje su bile inspiracija za Gauff i nebrojene druge djevojke, Andreeva sada postaje uzor novim generacijama.

Roland Garros 2026. godine pamtit će se kao turnir kaosa, iznenađenja i nevjerojatnih priča. Dokazao je da je ženski tenis dublji i nepredvidljiviji nego ikad prije. Rane eliminacije najvećih zvijezda otvorile su prostor ne samo za finalistice, već i za igračice poput Marte Kostyuk, koja je postala simbol otpornosti i ponosa za svoju zemlju, i Sorane Cîrstea, koja je pokazala da godine ne moraju biti prepreka.
Ključne riječi
Maja Chwalinska Roland Garros Mira Andreeva

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