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STIGLI U KAMP

VIDEO Vatreni stigli u Alexandriju, dočekalo ih mnoštvo navijača: Evo koga su najglasnije pozdravili

Hrvatski reprezetativci stigli u Alexandriju
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Autori: Edi Džindo, Večernji.hr
09.06.2026.
u 23:42

Odjsedat će u hotelu Aka, a u sam hotel trebali bi stići oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Tamo će ih dočekati i nekolicina hrvatskih navijača

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u podne zaputila se iz Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje ih 17. lipnja očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Vatreni su sletjeli na aerodrom Dulles te će se nakon što prođu sve kontrole zaputiti prema Alexandriji.

Upravo će u tom gradu biti smješteni za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva. Odjsedat će u hotelu Aka, a u sam hotel trebali bi stići oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Tamo će ih dočekati i mnoštvo hrvatskih navijača. Neki od njih su i otac i sin Vlado te Luken Hrkač.

Reprezentativci su na kraju stigli nešto kasnije, oko 23:30 po hrvatskom vremenu. Dočekalo ih je oko 50 hrvatskih navijača, a najviše su pažnje privukli kapetan Luka Modrić, veteran Ivan Perišić, Joško Gvardiol i izbornik Zlatko Dalić.

Edi Džindo nalazi se ispred hotela AKA gdje će dočekati reprezentativce, a prenosi nam i djelić atmosfere:

Ispred hotela nalazi se 50-ak hrvatskih navijača. Najveći udio čine Hrvati koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, ali u gomili našla se i grupa Ekvadoraca - velikih fanova Luke Modrića.

Njih dvojica su Hrvati iz Washingtona, prodijetlom iz Slavonskog Broda. Luken je na doček vatrenih došao i s posebnom željom. Dječak u petak 12. lipnja slavi rođendan, a nada se kako će mu kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić potpisati dres kao rođendanski poklon.

Alex Collins rekao nam je kako je rođen i dio djetinjstva proveo u Velikoj Gorici, dok danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvu utakmicu pogledao je s dvije godine te da je prvi dres koji je imao bio onaj Nike Kovača. Iako je Amerikanac, kaže kako mu je hrvatska reprezentacija na prvom mjestu. Rekao je i kako mu je jedna od omiljenih pobjeda Hrvatske ona protiv Brazila na Svjetskom prvenstvu u Kataru prije četiri godine.
Ključne riječi
SP 2026. dolazak hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

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JO
Josopušiona
23:33 09.06.2026.

U Hrvatskoj veselje,kruh će biti besplatan.

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