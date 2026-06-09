Milanović izveo suprugu Sanju na poseban dejt: Osmijesi od uha do uha, gledali remek djela dugo skrivena od javnosti

U zagrebačkoj Galeriji D.S., smještenoj u Ulici grada Vukovara 35, svečano je otvorena izložba "Prah ili mirabile visu" (lat. čudesno za vidjeti), koja javnosti predstavlja osam dosad neizlaganih radova Ljube Ivančića, jednog od najvažnijih hrvatskih slikara druge polovice 20. stoljeća.
U zagrebačkoj Galeriji D.S., smještenoj u Ulici grada Vukovara 35, svečano je otvorena izložba "Prah ili mirabile visu" (lat. čudesno za vidjeti), koja javnosti predstavlja osam dosad neizlaganih radova Ljube Ivančića, jednog od najvažnijih hrvatskih slikara druge polovice 20. stoljeća.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Svečanom otvorenju nazočio je i predsjednik Republike Zoran Milanović u pratnji supruge Sanje Musić Milanović te predstojnika Ureda predsjednika Orsata Miljenića.
Svečanom otvorenju nazočio je i predsjednik Republike Zoran Milanović u pratnji supruge Sanje Musić Milanović te predstojnika Ureda predsjednika Orsata Miljenića.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Izložena djela, koja su sedamdeset godina bila skrivena od očiju javnosti, vlasnik galerije Damir Sokić opisao je kao radove koji odišu arheološkim mirom. Sokić je istaknuo kako su slike doslovno "izvučene iz mraka" u kojemu su bile naslagane jedna na drugu.
Izložena djela, koja su sedamdeset godina bila skrivena od očiju javnosti, vlasnik galerije Damir Sokić opisao je kao radove koji odišu arheološkim mirom. Sokić je istaknuo kako su slike doslovno "izvučene iz mraka" u kojemu su bile naslagane jedna na drugu.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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"Vadit ćemo slike iz mraka i njima govoriti o onome što ne smijemo dopustiti da šaptom padne ispod granice zaborava. Odškrinuli bismo vrata u jedan od paralelnih svjetova za koji smo uvjereni da je bolji od ponuđenog, ovog takozvanog realnog", poručio je, navodi HRT.
"Vadit ćemo slike iz mraka i njima govoriti o onome što ne smijemo dopustiti da šaptom padne ispod granice zaborava. Odškrinuli bismo vrata u jedan od paralelnih svjetova za koji smo uvjereni da je bolji od ponuđenog, ovog takozvanog realnog", poručio je, navodi HRT.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Povjesničar umjetnosti Vanja Babić ukazao je na iznimnu egzistencijalnu dubinu Ivančićeva opusa, ističući da je ljudski lik ono najmoćnije u njegovu stvaralaštvu.
Povjesničar umjetnosti Vanja Babić ukazao je na iznimnu egzistencijalnu dubinu Ivančićeva opusa, ističući da je ljudski lik ono najmoćnije u njegovu stvaralaštvu.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Prema Babićevim riječima, Ivančić je slikar ljudske drame i patnje koja se odvija u miru i tišini, zbog čega su upravo to idealni uvjeti za doživljaj njegovih slika.
Prema Babićevim riječima, Ivančić je slikar ljudske drame i patnje koja se odvija u miru i tišini, zbog čega su upravo to idealni uvjeti za doživljaj njegovih slika.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Babić je govorio i o pripremi same izložbe. Babić je, naime, napomenuo da Ivančić nikada nije slikao na platnu, nego uglavnom na papirima, a prema vlastitim se radovima odnosio dosta nemarno, zbog čega je njihova priprema za izlaganje bila prilično zahtjevna.
Babić je govorio i o pripremi same izložbe. Babić je, naime, napomenuo da Ivančić nikada nije slikao na platnu, nego uglavnom na papirima, a prema vlastitim se radovima odnosio dosta nemarno, zbog čega je njihova priprema za izlaganje bila prilično zahtjevna.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Ljubo Ivančić (Split, 1925. – Zagreb, 2003.) bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te voditelj Majstorske radionice koji je odgojio generacije važnih umjetnika.
Ljubo Ivančić (Split, 1925. – Zagreb, 2003.) bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te voditelj Majstorske radionice koji je odgojio generacije važnih umjetnika.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Njegov rad, prepoznatljiv po tamnoj paleti i snažnoj egzistencijalnoj atmosferi, osigurao mu je status redovitog člana HAZU-a i prestižnu Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
Njegov rad, prepoznatljiv po tamnoj paleti i snažnoj egzistencijalnoj atmosferi, osigurao mu je status redovitog člana HAZU-a i prestižnu Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Svi zainteresirani posjetitelji ovu jedinstvenu izložbu mogu razgledati do 14. lipnja.
Svi zainteresirani posjetitelji ovu jedinstvenu izložbu mogu razgledati do 14. lipnja.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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