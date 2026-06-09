Milanović izveo suprugu Sanju na poseban dejt: Osmijesi od uha do uha, gledali remek djela dugo skrivena od javnosti
U zagrebačkoj Galeriji D.S., smještenoj u Ulici grada Vukovara 35, svečano je otvorena izložba "Prah ili mirabile visu" (lat. čudesno za vidjeti), koja javnosti predstavlja osam dosad neizlaganih radova Ljube Ivančića, jednog od najvažnijih hrvatskih slikara druge polovice 20. stoljeća.
Izložena djela, koja su sedamdeset godina bila skrivena od očiju javnosti, vlasnik galerije Damir Sokić opisao je kao radove koji odišu arheološkim mirom. Sokić je istaknuo kako su slike doslovno "izvučene iz mraka" u kojemu su bile naslagane jedna na drugu.
"Vadit ćemo slike iz mraka i njima govoriti o onome što ne smijemo dopustiti da šaptom padne ispod granice zaborava. Odškrinuli bismo vrata u jedan od paralelnih svjetova za koji smo uvjereni da je bolji od ponuđenog, ovog takozvanog realnog", poručio je, navodi HRT.
Babić je govorio i o pripremi same izložbe. Babić je, naime, napomenuo da Ivančić nikada nije slikao na platnu, nego uglavnom na papirima, a prema vlastitim se radovima odnosio dosta nemarno, zbog čega je njihova priprema za izlaganje bila prilično zahtjevna.