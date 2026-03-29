Legendarni Ivan Klasnić javio se iz bolnice: 'Dobro sam! Ljudi, ne brinite...'

Vijest da je Ivan Klasnić (46) ponovno završio u bolnici zabrinula je brojne navijače i sportsku javnost. Legendarni napadač Vatrenih hospitaliziran je u Zagrebu zbog virusne infekcije koja mu je uzrokovala visoku temperaturu. S obzirom na njegovu dugogodišnju i iscrpljujuću borbu sa zdravstvenim problemima, svaka ovakva situacija pali alarme. Njegovo stanje opisano je kao "ne kritično, ali ni bezazleno", a u bolnici je zadržan iz preventivnih razloga jer mu je imunološki sustav značajno oslabljen uslijed višestrukih transplantacija i dugotrajne terapije.

Ipak, iz bolničke postelje stigla je poruka koja je barem malo umirila sve koji prate njegovu životnu bitku. U kratkoj izjavi za njemačke medije, Klasnić je potvrdio da se osjeća bolje. "Dobro sam. Ljudi ne moraju brinuti. Više nemam temperaturu", poručio je hrabri napadač, pokazavši još jednom neslomljivi duh koji ga je krasio tijekom cijele karijere, ali i izvan nje. Zasad nije poznato koliko će se dugo morati zadržati na liječenju, no najvažnije je da se situacija stabilizirala.

U ovim teškim trenucima podrška mu stiže sa svih strana, a posebno se istaknula gesta mladog hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića. Igrač HSV-a svoj je pogodak u pobjedi Hrvatske protiv Kolumbije posvetio upravo Klasniću. "Želim mu posvetiti ovaj gol jer je nažalost već neko vrijeme u bolnici. Nije mu lako", izjavio je Vušković nakon utakmice. Klasnić je vidio poruku i kratko odgovorio: "Da, vidio sam što je rekao. Svaka mu čast."

Podsjetimo, Klasnićeva zdravstvena kalvarija započela je još krajem 2006. godine, kada mu je tijekom rutinske operacije slijepog crijeva otkriveno teško oštećenje bubrega. Uslijedile su tri transplantacije. Prvi bubreg, koji mu je donirala majka, tijelo je odbacilo. Drugi, od oca Ivana, omogućio mu je nevjerojatan povratak profesionalnom nogometu. Nažalost, i taj je bubreg 2017. prestao funkcionirati, pa je morao na treću transplantaciju, a organ je dobio od preminule osobe.

Usporedno s borbom za zdravlje, Klasnić je vodio i dugogodišnju pravnu bitku protiv liječnika svog bivšeg kluba, Werdera iz Bremena. Tvrdio je da nisu na vrijeme prepoznali njegovu bolest te da su mu propisivali lijekove protiv bolova koji su dodatno oštetili njegove bubrege. Pravdu je dočekao dvanaest godina kasnije, kada je sud presudio u njegovu korist, dosudivši mu odštetu od oko četiri milijuna eura.

Unatoč svemu, uspio je ostvariti ono što se smatralo nemogućim. Postao je prvi nogometaš u povijesti koji je zaigrao na velikom natjecanju, Europskom prvenstvu 2008., nakon transplantacije bubrega, gdje je čak postigao i pogodak. Njegova karijera, u kojoj je nosio dresove St. Paulija, Werdera, Nantesa, Boltona i Mainza, ostaje upisana u povijest, a za hrvatsku reprezentaciju upisao je 41 nastup i postigao 12 golova, potvrdivši status jednog od najomiljenijih napadača svoje generacije.