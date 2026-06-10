Engleski mediji u čudu, ne mogu vjerovati što radi njihovi izbornik: 'Čista autosabotaža'

Engleski mediji ovih se dana najviše bave sastavom Gordog Albiona za utakmicu protiv Hrvatske. Thomas Tuchel još skriva adute s kojima će krenuti u prvoj utakmici SP-a, a otočki mediji predviđaju da bi iz prvih 11 mogao ispasti Jude Bellingham.

– On je jedan od startera. U mojoj glavi ima 14 ili 15 pravih startera i Jude je jedan od njih – rekao je Tuchel, ne želeći potvrditi da će veznjak Real Madrida startati protiv Hrvatske u utakmici 17. lipnja u Dallasu.

Engleski mediji pretpostavljaju da će prednost dobiti ofenzivni vezni Aston Ville Morgan Rogers. Tuchel je tijekom većeg dijela svog mandata više vjerovao Rogersu nego Bellinghamu, a ovaj mu je uzvratio dobrim igrama. Odlično se povezao na terenu s Harryjem Kaneom i čini se da izvlači ono najbolje iz engleskog kapetana. S druge strane, Bellingham donosi kvalitetu i povijest odlučujućih poteza, poput izjednačujućeg gola protiv Slovačke u zadnjoj minuti na Euru 2024. godine. Rogers je više momčadski igrač, a Bellingham je češće usredotočen na vlastitu izvedbu.

To navodno smeta Tuchelu, koji je prije godinu dana Bellinghamove poteze na terenu nazvao "odbojnima". Engleski izbornik kasnije se ispričao zbog te izjave, ali ostao je dojam da ga brine kako bi Bellingham mogao negativno utjecati na momčadski duh. Zbog toga ova odluka nosi toliku težinu. Engleska danas u Orlandu (22 sata) igra prijateljsku utakmicu protiv Kostarike, a Tuchel je poručio da će to biti generalna proba za Hrvatsku. Ako Bellingham započne utakmicu u Dallasu, neki će to protumačiti kao Tuchelovo popuštanje. Reći će da se, kad je postalo najvažnije, odrekao svojih načela o momčadskom duhu i poklonio se statusu zvijezde Reala.

"Engleska ima dobru momčad, ali ne toliko dobru da si može priuštiti ostaviti tako darovitog i inteligentnog igrača na klupi. Izostaviti ga u Dallasu bila bi čista autosabotaža. Ovo nije eksperimentiranje, stvari postaju ozbiljne, a to znači igrati s najboljim igračima od prve minute. To znači igrati s Bellinghamom. Tuchel je imao vremena objasniti mu što želi od njega na terenu i izvan njega. Sada je vrijeme da mu vjeruje", smatra pak Guardian.