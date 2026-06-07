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IMAO JE DOBAR RAZLOG

Poruka Novaka Đokovića na ruskom širi se društvenim mrežama. Jasno je što stoji iza svega

French Open
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
07.06.2026.
u 10:09

Nakon što je 19-godišnja Ruskinja Mirra Andreeva senzacionalno osvojila Roland Garros, jedna je čestitka odjeknula snažnije od ostalih

Mlada ruska tenisačica Mirra Andreeva postala je glavna tema sportskog svijeta nakon što je u Parizu podigla svoj prvi Grand Slam trofej, upisavši se u povijest kao najmlađa pobjednica turnira u posljednje 34 godine. U moru čestitki, posebnu je pažnju privukla objava Novaka Đokovića, koji se senzacionalnoj Ruskinji obratio dvojezičnom porukom na Instagramu.

Uz poruku na engleskom, srpski as napisao je i dio na ruskom: "Молодец, Мирра", što u prijevodu znači "Bravo, Mirra (ruski). Želim ti još mnogo pobjeda (engleski)". Gestu su odmah prenijeli brojni svjetski i ruski mediji, tumačeći je kao jasan znak podrške i osobne povezanosti s mladom igračicom. No, iza naizgled jednostavne čestitke krije se znatno slojevitija priča o principima i međusobnom poštovanju.

Foto: Screenshot Instagram

Đokovićeva poruka nije izolirani slučaj. Poznat je po podršci ruskim sportašima, a najglasniji je bio protiveći se zabrani njihova nastupa na Wimbledonu, smatrajući da sportaši ne smiju ispaštati zbog politike. Tom stavu treba pridodati i proruske stavove njegova oca Srđana, što je stvorilo percepciju o bliskosti obitelji Đoković s Rusijom. Predsjednik ruskog teniskog saveza Šamil Tarpiščev jednom je čak izjavio da Đoković Ruse smatra svojom braćom, što oslikava kontekst geste. S druge strane, ni Andreeva nikada nije krila divljenje prema Đokoviću, naglašavajući kako je on, za razliku od Federera i Nadala, još uvijek aktivan uzor s čijom se aurom mlađi tenisači mogu poistovjetiti.
Ključne riječi
poruka ruski Novak Đoković

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