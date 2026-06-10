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PAD TEMPERATURE

Izdana upozorenja, dijelovi Hrvatske na udaru nevremena s tučom: Pogledajte gdje će biti najgore

Foto: Istramet
1/4
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.06.2026.
u 07:12

Prema kraju dana sa zapada stiže jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti

Hrvatska je pred novom promjenom vremena. Dan će biti djelomice sunčan s promjenljivom naoblakom. Ujutro kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, a podno Velebita ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. Izdana su upozorenja za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Puhat će na udare jak olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Lokalno moguće nevrijeme, osobito prema sjeveru.

Foto: DHMZ

I četvrtak donosi promjenjivo vrijeme. Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro na sjeveru unutrašnjosti može biti i nevremena. Poslijepodne sa zapada razvedravanje. Puhat će jak, na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, već od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare olujna bura, na jugu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru 17 do 21 °C. Najviša dnevna između 16 i 20, na Jadranu većinom od 23 do 28 °C.

Osječka i zagrebačka regija pod narančastim su upozorenjem, gospićka i karlovačka regija također pod alarmom, kao i dio Jadrana.  Mjestimice će puhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima. Lokalno moguće nevrijeme s tučom. 

Foto: DHMZ

DHMZ javlja da će od petka biti sunčanije, no u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi, osobito u subotu. Na kopnu vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, u četvrtak podno Velebita na udare olujna, još u prvom dijelu dana na jugu i jugo. U petak bura postupno slabi i okreće na sjeverozapadni vjetar. Na moru temperatura zraka bez veće promjene. U unutrašnjosti ispod prosjeka, no postupno danju sve toplije.

Glavnina pogoršanja ipak stiže u noći na četvrtak s brzom hladnom frontom koja glavninu nestabilnosti donosi središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj, piše Istramet. Uz jaču destabilizaciju atmosfere, pokoji neverin može se razviti i na sjevernom Jadranu, međutim prema svemu sudeći fronta neće biti tako izražena kao u unutrašnjosti. Ipak, valja imati na umu kako su iznenađenja moguća. Temperature zraka bit će osjetno niže u odnosu na protekle dane, a naročito ugodna, ponegdje i svježa bit će jutra u unutrašnjosti Istre.

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Komentara 1

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LU
Lujo123
08:05 10.06.2026.

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