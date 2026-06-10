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VEČERNJI TV

VIDEO Kruno Jurčić: Danas svi populistički mogu govoriti o kvaliteti reprezentacije, to mi se ne sviđa

Kruno Jurčić
Večernji TV
VL
Autor
Vecernji.hr
10.06.2026.
u 13:38

- Zanemaruje se stručno mišljenje trenera koji su s njima svaki dan i njima bih prepustio odluku. Šušur je uvijek okolo, a jedan pametan čovjek je rekao da živimo u svijett ambalaže koja prezire sadržaj. Ovo SP je primjer toga.

Krunoslav Jurčić, bivši vatreni i aktualni nogometni trener, najavio je Svjetsko prvenstvo u nogometu koje se igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a počinje u četvrtak. Hrvatska će otvoriti nastup na ovom turniru utakmicom protiv Engleske.

- Puno se puta dogodilo da su otpisane ekipe napravile velike rezultate. Postoji stručna i populistička analiza gdje svatko dopušta pravo da priča o kvalitetama reprezentacije. To je s jedne strane dobro, ali može stvoriti lažnu sliku o kvalitetama. Meni se to ne sviđa jer se stvaraju razne priče - jesu li dobri senatori, trebamo li igrati s mladima... - rekao je Jurčić i dodao:

- Zanemaruje se stručno mišljenje trenera koji su s njima svaki dan i njima bih prepustio odluku. Šušur je uvijek okolo, a jedan pametan čovjek je rekao da živimo u svijett ambalaže koja prezire sadržaj. Ovo SP je primjer toga.

Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Kruno Jurčić

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