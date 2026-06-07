Slavna Srpkinja zaradila 150.000 eura: Više ne vraćam dugove, ali svi me zezaju zbog auta koji vozim

Katerina Siniakova i Taylor Townsend osvojile po prvi puta turnir parova na Roland Garrosu pobijedivši druge nositeljice Kazahstanku Anu Danilinu i Srpkinju Aleksandru Krunić 6-2, 7-5. Čehinja Siniakova, veteranka s 11 Grand Slam naslova u ženskim parovima, sada je s Amerikankom Townsend osvojila tri velika turnira. Čehinja sada ima tri Roland Garrosa u parovima.

A poražene su za ovaj meč dobile 150 tisuća eura svaka. Srbijanska tenisačica Aleksandra Krunić odgovorila je na pitanje na što će potrošiti novac.

"Ne znam… Prošle godine sam vraćala dugove, a ove ih više ne vraćam, tako da… Svi me zezaju zbog auta, vozim stari Chevrolet iz 2012., ali mislim da ću ga i dalje voziti! Kupila sam si karte za Celine Dion u kolovozu, to mi je najveća želja, a jednu kartu mi je za rođendan poklonila najbolja prijateljica. Mislim da će to prije biti neko putovanje ili koncert… Nisam materijalist, malo me zanimaju takve stvari, ne donose mi sreću. Možda neka predstava, ali prije svega Celine Dion. Bitno je da više ne vraćam dugove – to mi je najvažnije, a za dalje ćemo vidjeti!", rekla je, a na upit shvaća li koliko je veliko ovo što je napravila je odgovorila:

"Shvaćam, ali i ne. Radiš tijekom ta dva tjedna na tome, a ljudi koji to prate sa strane to često bolje razumiju nego mi koji smo unutra. Već sutra ujutro idem u Queens, sve je povezano, od Grand Slama do Grand Slama, fascinantno… Ovo nam je četvrti Grand Slam koji igramo zajedno, i tri finala, što je stvarno vrhunski uspjeh. Prošle godine smo mislile da je možda prvi i jedini put, da smo imale sreće, ali zapravo je cool shvatiti da si konstantan u Grand Slam finalima."