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Odbojka

Nikad nisam bila u Hrvatskoj ali znam neke Vaše pjesme

Autor
Damir Mrvec
10.06.2026.
u 13:32

Nakon belgijskog libera Noor Debouck, za odobjkašice Mladosti potpisala je još jedno veliko pojačanje za nadolazeću sezonu. U Dom odbojke stiže iskusna grčka reprezentativka, 31-godišnjakinja na poziciji primač/pucač - Konstantina Vlachaki.

Nakon belgijskog libera Noor Debouck, za odobjkašice Mladosti potpisala je još jedno veliko pojačanje za nadolazeću sezonu. U Dom odbojke stiže iskusna grčka reprezentativka, 31-godišnjakinja na poziciji primač/pucač - Konstantina Vlachaki.

 - Jako sam sretna što ću biti dio ekipe Mladosti. Odluka da se pridružim Mladosti bila je lagana! Već sam surađivala s trenerom Riccardom Boierijem u grčkoj reprezentaciji i dok sam igrala u Potsdamu i znam da je odličan trener. Također, Spyridon Chandrinos, koji je posljednje dvije sezone igrao za mušku momčad Mladosti, rekao mi je sve najbolje o klubu - rekla je Vlachaki. 

Vlachaki je u karijeri igrala u niz grčkih klubova, od rodnog Chania preko Iraklisa, A.O. Thira, AEK-a, do velikana Olympiacosa i Panathinaikosa te atenske Thetis Voule gdje je odradila posljednju sezonu prije potpisa za Mladost.

 - Znam da je ekipa Mladosti ove sezone osvojila sve i dat ću sve od sebe kako bih pomogla ekipi da ostvari sve svoje ciljeve i u novoj sezoni - naglasila je.

Konstantina nikada nije bila u Hrvatskoj, no vjeruje da će se brzo prilagoditi.

 - Nikad nisam bila u Hrvatskoj, iako znam nekoliko hrvatskih pjesama! Svi moji prijatelji koji su bili tamo rekli su mi da su Hrvatska i Zagreb predivni. Vjerujem da Grci i Hrvati dijele sličnu kulturu, pa se nadam da ću se lako prilagoditi. Jedva čekam upoznati sve ljude u klubu - poručila je Vlachaki. 

Ključne riječi
Hrvatska Zagreb Liga prvakinja Grčka Mladost Odbojka

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