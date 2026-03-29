Sjećaju se što smo im napravili: 'Rane od ispadanja protiv Hrvatske nikad neće zarasti'

Mnogi su u Brazilu već slavili polufinale. Igrala se 106. minuta kada je Neymar majstorijom slomio hrvatsku obranu i zabio za vodstvo, izjednačivši se pritom s Peléom. Činilo se da je san Vatrenih srušen. No, Hrvatska se odbila predati. U 117. minuti, iz jedinog udarca u okvir gola, Bruno Petković je pogodio za 1:1 i šokirao svijet. Za Brazilce je to bio početak noćne more, koju je Neymar kasnije opisao riječima: "Teško je povjerovati da se ovo događa". Sada na to podsjeća i brazilski portal Globo.

Drama je kulminirala u raspucavanju jedanaesteraca, gdje je Hrvatska pokazala čelične živce, a Dominik Livaković izrastao u apsolutnog junaka. Odmah je obranio udarac Rodrygu, da bi Marquinhos kasnije pogodio vratnicu i potvrdio ispadanje Brazila. Prizor uplakanog Neymara obišao je planet, a bol, opisana u brazilskim medijima kao "ožiljak koji nikada neće zacijeliti", dovela je i do trenutnog odlaska izbornika Titea, koji je svog najboljeg igrača čuvao za peti jedanaesterac do kojeg nikada nije došlo.

Sada, 1208 dana kasnije, Brazil i Hrvatska sastaju se ponovno. Prijateljska utakmica u Orlandu posljednja je velika provjera za obje momčadi uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Za Brazil, koji se želi iskupiti za katarski neuspjeh, ogled protiv Hrvatske nije samo taktički test, već i prilika da se na američkom tlu, gdje se igra i Mundijal, suoče s duhovima prošlosti i pokušaju zaliječiti duboke rane.

Ipak, momčadi koje će istrčati na travnjak bitno su drugačije. Brazil sada vodi već četvrti izbornik od Katara, slavni Carlo Ancelotti, a u sastavu su preostala samo četiri startera iz te utakmice: Marquinhos, Danilo, Casemiro i Vinícius Júnior. Zanimljivo je da na terenu neće biti nijednog od strijelaca iz Katara - Neymar je izvan stroja zbog teške ozljede koljena, dok Bruno Petković od kraja 2024. ne nosi hrvatski dres.

Za razliku od Brazila, Hrvatska je zadržala svoju jezgru i izbornika Zlatka Dalića. Unatoč izostancima Joška Gvardiola i Matea Kovačića, Dalić računa na čak 13 igrača koji su bili i u Kataru. Tu je junak Livaković, ali i neuništivi kapetan Luka Modrić, koji i s 40 godina i dalje igra na vrhunskoj razini u dresu Milana. Hrvatska je nakon Katara osvojila svoju kvalifikacijsku skupinu za Mundijal bez poraza, potvrdivši da je i dalje svjetska sila. Dvoboj u Orlandu stoga će biti sjajan pokazatelj odnosa snaga uoči nove svjetske smotre.