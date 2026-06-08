Čilić nakon preokreta slavio protiv Shapovalova

Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač, uspješno je otvorio nastup na travnatom ATP 250 turniru u nizozemskom Hertogenboschu, sa 6-7(5), 6-4, 7-5 pobijedio je Kanađanina Denisa Shapovalova.

Bio je to sedmi međusobni meč u karijerama ove dvojice tenisača te sada Čilić protiv deset godina mlađeg suparnika i 42. tenisača na svijetu vodi 4-3.

Čilić je prvi došao do breaka u meču, napravio ga je kod 2-2 u prvom setu, ali je odmah nakon toga ispustio prednost. Čilić je izgubio gem na vlastitom servis gemu premda je imao 40-0 i tri vezane gem lopte.

Potom je svaki tenisač čvrsto držao svoje servis gemove do tie-breaka u kojem je Shapovalov poveo s 4-0. Čilić se približio na 4-5, ali nije uspio napraviti kompletni preokret te se našao u zaostatku 0-1 u setovima.

Čilićeva igra se raspala početkom drugog seta kada je Kanađanin uz dva breaka poveo s 3-0. Uzdignuo se potom Čilić, vratio je jedan break zaostatka i došao do 2-3. Buđenje Čilića se nastavilo pa je od 2-4 nanizao četiri gema te je drugu dionicu dobio sa 6-4 za izjednačenje u setovima.

Meč s puno amplituda se nastavio i u trećem setu kojeg je Shapovalov otvorio s breakom za 2-1. Kod vodstva kanadskog tenisača 4-3 i 0-30 na njegov servis kiša je prekinula dvoboj.

Nakon dvadeset minuta stanke tenisači su se vratili na teren, a Čilić je vratio break i izjednačio na 4-4. Uslijedio je odmah novi break Shapovalova, ali i završna jurnjava Čilića prema pobjedi protiv sedmog nositelja. Hrvatski tenisač je dobio posljednja tri gema u nizu te je slavio sa 6-7(5), 6-4, 7-5.

U drugom kolu Čilić će igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa koji je na startu turnira svladao Francuza Atmanea sa 6-4, 6-4.

ATP Hertogenbosch, 1. kolo:

Marin Čilić (Hrv) - Denis Shapovalov (Kan/7) 6-7(5), 6-4, 7-5