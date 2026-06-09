VIDEO Pričaju engleski, ali ludi su za Vatrenima i u 'kockicama' od glave do pete: 'Obožavam Hrvatsku, imam 17 dresova'

Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela je u Sjedinjene Američke Države, gdje je u gradu Alexandriji započeo lov na novi povijesni rezultat na Svjetskom prvenstvu. Dok su Vatreni nakon dugog leta prolazili formalnosti u zračnoj luci Dulles, ispred luksuznog hotela AKA, u kojem će reprezentacija boraviti tijekom grupne faze, već satima vlada nevjerojatna navijačka euforija.

Navijači u SAD-u Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Među okupljenim navijačima koji s nestrpljenjem iščekuju dolazak hrvatskih zvijezda, posebno su se istaknula dva lica. Naš novinar Edi Džindo, koji se nalazi na licu mjesta u SAD-u, ispred hotela je razgovarao s dvojicom mališana, vatrenih navijača hrvatske reprezentacije. Iako su s našim reporterom razgovarali na engleskom jeziku, njihova golema ljubav prema Hrvatskoj bila je itekako vidljiva – obojica su bila "obučena u kockice" od glave do pete, opremljena brojnim navijačkim rekvizitima.

"Imam gomilu dresova, samo od Modrića ih imam više od dva, a imam i dresove puno drugih hrvatskih igrača!" uzbuđeno je počeo priču prvi dječak. Na pitanje našeg reportera kako prognozira plasman Vatrenih na ovom prvenstvu, spremno je odgovorio: "Baš jako volim Hrvatsku i mislim da će na ovom prvenstvu proći jako, jako dobro." Drugi dječak bio je još impresivniji kada je u pitanju kolekcija hrvatskih obilježja, ali i optimizam. "Obožavam Hrvatsku, imam valjda 17 dresova i svu moguću opremu! Mislim da će biti dobri. Iskreno, mislim da će dogurati najmanje do četvrtfinala, među najboljih osam", poručio je drugi mališan ispred hotela AKA.

Da podsjetimo, nakon što se smjeste u Alexandriji, Vatrene očekuju ozbiljni ispiti na velikoj sceni u sklopu skupine L. Lov na bodove i prolazak skupine Hrvatska započinje 17. lipnja 2026. velikim derbijem protiv Engleske na stadionu u Dallasu. Tjedan dana kasnije, 24. lipnja, protivnik će im biti Panama na Toronto Stadiumu u Kanadi, dok će grupnu fazu zaključiti 27. lipnja utakmicom protiv Gane na Philadelphia Stadiumu. Ako se pita ove mlade navijače, prolazak skupine uopće nije upitan.