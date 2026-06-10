Legendarni vatreni prisjetio se SP-a 2002: 'Bila je to smjena generacija, igrom nismo zaslužili proći skupinu'

Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon bronce 1998. godine u Francuskoj, nije se uspjela plasirati na Europsko prvenstvo 2000. godine, pa je zbog toga plasman naše reprezentacije na Svjetsko prvenstvo dvije godine kasnije u Japanu i Južnoj Koreji bio primaran. Vatreni su nakon teških kvalifikacija na kraju uspjeli izboriti odlazak na SP 2002., dopala nas je skupina koja se igrala u Japanu, a suparnici su nam bili Meksiko, Italija i Ekvador. No, dalje od skupine Hrvatska nije otišla nego se vratila kući.



Bilo je u toj reprezentaciji velikih imena, ali ti se velikani nisu naigrali. Nije se naigrao ni Dario Šimić, dobio je tek nekoliko minuta protiv Italije i manje od pola sata protiv Ekvadora.