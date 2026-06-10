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Legendarni vatreni prisjetio se SP-a 2002: 'Bila je to smjena generacija, igrom nismo zaslužili proći skupinu'

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REUTERS
Autor
Karlo Ledinski
10.06.2026.
u 08:00

Talijani su bili velika momčad, tu smo nekako sretno i spretno pobijedili, a onda neshvatljivo izgubili od najslabije momčadi skupine Ekvadora, prisjetio se Šimić

Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon bronce 1998. godine u Francuskoj, nije se uspjela plasirati na Europsko prvenstvo 2000. godine, pa je zbog toga plasman naše reprezentacije na Svjetsko prvenstvo dvije godine kasnije u Japanu i Južnoj Koreji bio primaran. Vatreni su nakon teških kvalifikacija na kraju uspjeli izboriti odlazak na SP 2002., dopala nas je skupina koja se igrala u Japanu, a suparnici su nam bili Meksiko, Italija i Ekvador. No, dalje od skupine Hrvatska nije otišla nego se vratila kući.

Bilo je u toj reprezentaciji velikih imena, ali ti se velikani nisu naigrali. Nije se naigrao ni Dario Šimić, dobio je tek nekoliko minuta protiv Italije i manje od pola sata protiv Ekvadora.

Ključne riječi
Dario Šimić SP 2002. hrvatska nogometna reprezentacija

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