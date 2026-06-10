Večernji list
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FOTO Pogledajte tko je sve došao na predstavljanje knjige generala Markača, neke od njih nismo vidjeli godinama
U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu u utorak je predstavljena knjiga "Snaga domovine" autora generala Mladena Markača i ratnog zapovjednika specijalne policije Ante Šoljića
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Promocija okupila je brojne uzvanike iz političkog, vojnog i braniteljskog života
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Među njima su bili potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, general-pukovnik Marijan Mareković, povjesničar Ante Nazor te brojni hrvatski branitelji i pripadnici Specijalne policije
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Knjiga je posvećena ulozi Specijalne policije MUP-a u Domovinskom ratu i stvaranju hrvatske države.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Nastala je, kazao je Markač, iz potrebe da se sačuva sjećanje na ljude i događaje iz Domovinskog rata te na ulogu branitelja u stvaranju samostalne Hrvatske
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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"Doprinos ratnika koji su sudjelovali u obrani zemlje ne smije zaboraviti", poručio je general
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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