Dalić Englezima priznao čega se pribojava prije početka SP-a: 'To može sve uništiti'

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je sletjela u Alexandriju kraj Washingtona, grad u kojem će odsjedati za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva. Vatreni prvu utakmicu na Mundijalu igraju u srijedu 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić za engleski The Guardian najavio je utakmicu protiv Tri Lava.

Na pitanje bi li radije da se dvije najbolje reprezentacije u grupi sastanu kasnije Dalić je rekao: "Možda, jer prva utakmica može sve uništiti. Na Euru 2024. izgubili smo 3:0 od Španjolske u prvoj utakmici i pali smo, nismo se mogli vratiti. No, u prošlosti smo pobijedili Nigeriju 2018. i odigrali neriješeno s Marokom 2022. godine" - rekao je pa zaključio:

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- Prva utakmica je najvažnija. Protiv Engleske ćemo se boriti, pokušati dati sve od sebe i pokušati pobijediti.

Dalića brine i stiuacija s tri senatora koji su ove sezone imali problema s ozljedama, Lukom Modrićem, Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem:

- Kovačić, Gvardiol i Modrić dugo nisu puno igrali i nisu u optimalnoj formi. Posebno Kovačić, on je ove sezone jedva igrao, a sada nam treba. Nije lako i treba nam vremena. Nemamo širok kadar, a ovo su neki od naših najvažnijih igrača.

Dalić je Hrvatsku vodio do jedne od njenih najslavnijih pobjeda u povijesti, baš protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. Kaže kako vatreni zbog toga neće imati psihološku prednost jer ih je Engleska od tada dva puta svladala. Za kraj se osvrnuo na momčad koju sada vodi Thomas Tuchel.

- Vrlo jaka momčad čija je liga najbolja na svijetu i koja igra vrlo ofenzivno, vrlo brzo. Morat ćemo učiniti nešto više. Gledao sam njihovu utakmicu protiv Novog Zelanda, ali to nije bila realna situacija, bilo je nešto drugačije. To pokazuje koliko je vaša momčad ozbiljna kada dođu u Ameriku gotovo 20 dana ranije kako bi sve pripremili. Ali ja sam uvijek optimist, gurat ću svoju momčad i učiniti sve što je u mojoj moći da pobijedimo.