Kako bi poboljšala zanimanje za njezin sport i privukla buduće sponzore, slikala se za Playboy

U jeku posljednjih priprema za Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini, napadačica njemačke reprezentacije u hokeju ne ladu i članica Eisbären Juniors Berlin pojavila se na naslovnici ožujskog izdanja Playboya za 2026. godinu. Njezina odluka da se potpuno obnaži pred objektivom izazvala je pravu buru u javnosti, no ona je imala jasan i glasan razlog zašto je to učinila. Daleko od puke samopromocije, njezin je cilj bio iskoristiti golemu medijsku platformu kako bi skrenula pozornost na sport koji voli, ali koji u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim zemljama, tavori na marginama interesa javnosti i sponzora. Ženski hokej na ledu bori se s kroničnim nedostatkom vidljivosti, a njezina je namjera bila to promijeniti jednim radikalnim potezom.

Glavni motiv koji stoji iza ove medijske bombe zapravo je frustracija stanjem u ženskom hokeju. Feldmeier je u više navrata istaknula kako utakmice njemačke ženske hokejaške lige (DFEL) u prosjeku prati jedva stotinjak gledatelja, a medijska pokrivenost gotovo da i ne postoji. Igračice ulažu nadljudske napore, žrtvuju svoje vrijeme i karijere izvan sporta, a zauzvrat dobivaju minimalno priznanje. Ovim je potezom željela razbiti stereotipe i pokazati svijetu da hokejašice nisu samo "grube sportašice u teškoj opremi", kako je sama rekla, već i snažne, ali istovremeno ženstvene i elegantne osobe. Nadala se da će estetski profinjene i sportske fotografije potaknuti javnost da njezin sport pogleda drugim očima te da će privući nove navijače i, što je ključno, sponzore bez kojih je daljnji razvoj gotovo nemoguć.Iako su mnogi očekivali osudu unutar sportske zajednice, reakcije koje su uslijedile bile su iznenađujuće pozitivne, posebice unutar njezine ekipe. Umjesto kritika, Franziska je dobila bezrezervnu podršku svojih suigračica. Kapetanica njemačke reprezentacije, Daria Gleißner, javno je stala uz nju, naglasivši kako je to bila njezina osobna odluka te da su fotografije iznimno lijepe i estetski dorađene. Gleißner je dodala kako je cijela ekipa zahvalna na bilo kakvoj vrsti medijske pažnje koja može pomoći popularizaciji njihovog sporta. Atmosfera u svlačionici, unatoč medijskoj oluji, ostala je pozitivna i fokusirana. Suigračice su se, kako prenose njemački mediji, šalile na račun njezine novostečene slave, ali niti jednog trenutka nisu dopustile da ih to omete u pripremama za najveće natjecanje u njihovim karijerama.Odluka je dobila na težini i zbog samog sportskog konteksta. Naime, njemačka ženska reprezentacija u hokeju na ledu vratila se na Olimpijske igre 2026. prvi put nakon dugih 12 godina i nastupa u Sočiju 2014. godine. Taj veliki povratak na svjetsku scenu predstavljao je idealnu priliku da se iskoristi povećana medijska pozornost. Franziska Feldmeier, rođena 1999. godine u Münchenu, već je tada bila iskusna igračica s impresivnom karijerom. S klubom ESC Planegg osvojila je četiri naslova njemačke prvakinje, a titulu je dodala i 2024. godine s ECDC Memmingenom. Iskustvo je skupljala i u inozemstvu, igrajući jednu sezonu za švedski Linköping HC, prije nego što se skrasila u berlinskim Eisbären Juniors.Franziska Feldmeier nije prva sportašica koja se odlučila na ovakav korak. Playboy ima dugu tradiciju suradnje s uspješnim sportašicama, često upravo uoči velikih natjecanja poput Olimpijskih igara. Takve suradnje gotovo uvijek imaju dvostruki cilj: časopisu donose ekskluzivnu priču i povećanu prodaju, dok sportašicama i njihovim sportovima pružaju neprocjenjivu vidljivost koju inače ne bi mogli dobiti. Prije nje, brojne su atletičarke, plivačice, klizačice i druge sportašice iskoristile ovu platformu kako bi promovirale sebe, ali i sport iz kojeg dolaze. U gotovo svakom slučaju, rezultat je bio isti: nagli porast interesa javnosti i medija, što je često vodilo i ka konkretnim poboljšanjima u vidu sponzorskih ugovora i bolje financijske podrške.Pokazalo se da je njezina kampanja bila pun pogodak. Priča je postala viralna, i to ne samo u Njemačkoj, već i u međunarodnim sportskim medijima. U danima koji su prethodili Igrama, Feldmeier je postala jedno od najprepoznatljivijih lica njemačkog olimpijskog tima. Tijekom samog turnira u Milanu, novinari su pokazivali znatno veći interes za njemačku žensku hokejašku reprezentaciju, a njihove utakmice bile su praćenije nego ikad prije. Iako je primarni fokus ostao na sportskim rezultatima, njezin je istup nedvojbeno postigao cilj.