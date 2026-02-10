Naši Portali
INCIDENT U AMERICI

Šokantna vijest: Slavni sportaš hitno prevezen u bolnicu i operiran nakon što je propucan!

NFL Honors during Super Bowl LIX in New Orleans.
BONNIE CASH/NEWSCOM
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.02.2026.
u 20:56

Policija je potvrdila da je do pucnjave došlo nakon verbalnog sukoba između dviju skupina. Prema medijima, u incident je navodno bio uključenreper Lil Baby, iako zasad nema službene potvrde.

Nekoliko sati nakon završetka spektakularnog Super Bowla 2026, američki sport potresla je šokantna vijest. NFL zvijezda Keion White (27) upucan je u San Franciscu i hitno je prevezen u bolnicu, gdje je podvrgnut operaciji. Informacije policije i američkih medija govore da je obrambeni igrač San Francisco 49ersa ranjen u ponedjeljak ujutro, nakon jednog događaja u gradu. Navodno je pogođen u gležanj, a ozljeda nije opasna po život.

- Keion White jutros je upucan u San Franciscu i zadobio je prostrijelnu ranu gležnja. Trenutačno je na operaciji u lokalnoj bolnici. Javnost ćemo obavijestiti čim bude novih informacija.

Gradonačelnik San Francisca Daniel Lurie osudio je nasilje i zahvalio policiji na brzoj reakciji.

- Svaki čin nasilja u našem gradu je neprihvatljiv. Nadam se da će se Keion brzo oporaviti. Zahvalni smo policiji na brzoj i profesionalnoj intervenciji - rekao je Lurie.

Počinitelj još nije uhićen, a policija navodi da je pobjegao s mjesta incidenta. 

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo

Ključne riječi
San Francisco Super Bowl NFL

