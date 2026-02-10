Šokantna vijest: Slavni sportaš hitno prevezen u bolnicu i operiran nakon što je propucan!

Nekoliko sati nakon završetka spektakularnog Super Bowla 2026, američki sport potresla je šokantna vijest. NFL zvijezda Keion White (27) upucan je u San Franciscu i hitno je prevezen u bolnicu, gdje je podvrgnut operaciji. Informacije policije i američkih medija govore da je obrambeni igrač San Francisco 49ersa ranjen u ponedjeljak ujutro, nakon jednog događaja u gradu. Navodno je pogođen u gležanj, a ozljeda nije opasna po život.

Policija je potvrdila da je do pucnjave došlo nakon verbalnog sukoba između dviju skupina. Prema medijima, u incident je navodno bio uključenreper Lil Baby, iako zasad nema službene potvrde.

- Keion White jutros je upucan u San Franciscu i zadobio je prostrijelnu ranu gležnja. Trenutačno je na operaciji u lokalnoj bolnici. Javnost ćemo obavijestiti čim bude novih informacija.

Gradonačelnik San Francisca Daniel Lurie osudio je nasilje i zahvalio policiji na brzoj reakciji.

- Svaki čin nasilja u našem gradu je neprihvatljiv. Nadam se da će se Keion brzo oporaviti. Zahvalni smo policiji na brzoj i profesionalnoj intervenciji - rekao je Lurie.

Počinitelj još nije uhićen, a policija navodi da je pobjegao s mjesta incidenta.