ZAJEDNICA U ŠOKU

Poznati sportaš (37) poginuo u stravičnoj nesreći: Mnogi se pitaju kako se tragedija mogla dogoditi

Facebook screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.02.2026.
u 16:17

Sportaš je udario u zemlju velikom brzinom u području Bossonsa, gdje su hitne službe brzo stigle na mjesto nesreće, ali ga nisu uspjeli spasiti

U stravičnoj nesreći poginuo je jedan od najboljih ekstremnih sportaša današnjice Pierre Wolnik (37). Izgubio je život u užasnom padu s Mont Blanca, najvišeg vrha Alpa, nakon što mu se padobran nije otvorio. Jedan od najboljih wingsuit sportaša nije uspio otvoriti padobran i to ga je koštalo života. Sportaš je udario u zemlju velikom brzinom u području Bossonsa, gdje su hitne službe brzo stigle na mjesto nesreće, ali ga nisu uspjeli spasiti.

Postao je svjetskim prvakom u wingsuitu 2022. i 2024. godine te je smatran favoritom za obranu naslova na ovogodišnjem predstojećem prvenstvu.  Predsjednik Francuske padobranske federacije Yves-Marie Guillot odao je počast Wolniku, opisujući ga kao talentiranog mladića sa zračnim osmijehom i izvanrednim padobranskim vještinama.

- Cijela sportska padobranska zajednica s toplim osmijehom oplakuje gubitak talentiranog mladića. Naša sućut prije svega ide njegovoj obitelji i voljenima, ali i suigračima i cijelom francuskom timu - napisao je na Facebooku.

Istraga o kobnom skoku i padu je u tijeku, ali ova nesreća ostavit će dubok trag u svijetu ekstremnih sportova. Wolnik je bio jedan od najpoznatijih i najuspješnijih lica u svojem sportu.

Ključne riječi
Francuska Mont Blanc ekstremni sport ekstremni skokovi

