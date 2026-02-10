Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo

Jedna od najvećih skijašica svih vremena Lindsey Vonn teško se ozlijedila na utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Četverostruka pobjednica Svjetskog kupa na igre je stigla s puknućem prednjeg križnog ligamenta u lijevom koljenu, ali svejedno je odlučila skijati u spustu i Super G-ju što su joj trebale biti posljednje utrke u karijeri.
Na utrci spusta startala je 13 i na stazi provela samo 13 sekundi prije nego je zapela za jedna vrata i izletila sa staze. Vonn je teško pala te je ostala ležati sljedećih 20-ak minuta dok nije stigao helikopter koji ju je odvezao u bolnicu. Njena karijera definitivno je završila, ali malo utjehe može naći u činjenici da će samo zbog nastupa na Igrama zaraditi 200 tisuća dolara.Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se
Bez obzira na plasman i rezultat na natjecanjima, svaki američki predstavnik dobit će ovaj iznos zahvaljujući milijarderu Rossu Stevensu. On je uoči igara donirao 100 milijuna dolara Američkom olimpijskom odboru. U prošlosti su Amerikanci nagrađivali samo osvajače medalja. Na Igrama u Parizu nagrada za zlato iznosila je 37 500 dolara, za srebro 22 500 dolara, a za broncu 15 000 dolara.
Vonn u karijeri ima tri olimpijske medalje - zlato u spustu u Vancouveru 2010., broncu iz Super G-ja s istog natjecanja i broncu iz Pjongčanga 2018. u spustu.