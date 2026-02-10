Naši Portali
SREĆA U NESREĆI

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo

Alpine Skiing - Women's Downhill
Foto: Handout/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
10.02.2026.
u 11:28

Vonn u karijeri ima tri olimpijske medalje - zlato u spustu u Vancouveru 2010., broncu iz Super G-ja s istog natjecanja i broncu iz Pjongčanga 2018. u spustu

Jedna od najvećih skijašica svih vremena Lindsey Vonn teško se ozlijedila na utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Četverostruka pobjednica Svjetskog kupa na igre je stigla s puknućem prednjeg križnog ligamenta u lijevom koljenu, ali svejedno je odlučila skijati u spustu i Super G-ju što su joj trebale biti posljednje utrke u karijeri.

Na utrci spusta startala je 13 i na stazi provela samo 13 sekundi prije nego je zapela za jedna vrata i izletila sa staze. Vonn je teško pala te je ostala ležati sljedećih 20-ak minuta dok nije stigao helikopter koji ju je odvezao u bolnicu. Njena karijera definitivno je završila, ali malo utjehe može naći u činjenici da će samo zbog nastupa na Igrama zaraditi 200 tisuća dolara.

Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se

Bez obzira na plasman i rezultat na natjecanjima, svaki američki predstavnik dobit će ovaj iznos zahvaljujući milijarderu Rossu Stevensu. On je uoči igara donirao 100 milijuna dolara Američkom olimpijskom odboru. U prošlosti su Amerikanci nagrađivali samo osvajače medalja. Na Igrama u Parizu nagrada za zlato iznosila je 37 500 dolara, za srebro 22 500 dolara, a za broncu 15 000 dolara.

Vonn u karijeri ima tri olimpijske medalje - zlato u spustu u Vancouveru 2010., broncu iz Super G-ja s istog natjecanja i broncu iz Pjongčanga 2018. u spustu. 
