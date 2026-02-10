Vonn umalo završila u drugom sportu, otkrila brutalnu istinu: Kladim se da Hamilton zarađuje više od cijelog skijaškog svijeta zajedno

I dom se s nestrpljenjem očekuju prve izjave teško stradale američke spustašice Lindey Vonn, malo je pozunato da je jedna od najvećih skijašica svih vremena umalo bijele padine zamijenila užarenim asfaltom Formule 1. Iako je bila spremna na brzine do gotovo 300 km/h, put do oktanskog sna zaustavio je nevjerojatan zahtjev koji nije mogla prihvatiti.

Tijekom svoje prve mirovine Vonn je otkrila fascinantne detalje o pregovorima koji su je mogli odvesti u potpuno drugom sportskom smjeru. Kao dugogodišnja sportašica pod sponzorstvom Red Bulla, tvrtke duboko ukorijenjene u ekstremnim sportovima i Formuli 1, dobila je ponudu koja se ne odbija, ili se barem tako činilo. Red Bull joj je bio spreman pružiti priliku da se dokaže u njihovom F1 programu, nudeći joj trogodišnji plan razvoja koji bi je, u slučaju uspjeha, doveo do mjesta u bolidu. Svjesna da su brzina, traženje idealne putanje i osjećaj za G-sile vještine koje je usavršila na skijama, Vonn je ozbiljno razmatrala ovaj nevjerojatan preokret u karijeri. To je bila prilika da nastavi svoju vječnu borbu pomicanja granica, baš kao što je godinama tražila da joj se dopusti natjecanje s muškarcima u Svjetskom skijaškom kupu.

Međutim, ponuda je došla s cijenom koju nije bila spremna platiti. U razgovoru za emisiju "In Depth with Graham Bensinger" otkrila je ključnu prepreku.- Razmišljala sam o prelasku u Formulu 1 i pokušaju da postanem vozačica, ali nisam mogla jer su tražili da se obvežem na tri godine. Rekli su mi - Ne smiješ zatrudnjeti, ne smiješ raditi ništa drugo, moraš se potpuno posvetiti', ispričala je Vonn.Taj je uvjet za nju bio neprihvatljiv. Iako ju je ideja o utrkivanju neizmjerno privlačila, nije željela da joj ugovor diktira najintimnije životne odluke. Zanimljivo, iz Red Bulla su joj čak ponudili i alternativu ako se ne uspije probiti do vrha motorsporta.- Rekli su mi da ako ne uspijem u Formuli 1, uvijek mogu pokušati u NASCAR-u, dodala je, ilustrirajući ozbiljnost njihovih namjera.Njezina povezanost s brzinom nije bila samo teoretska. Vonn je imala priliku iskusiti kako je to upravljati bolidom na pravoj stazi. Na Red Bull Ringu u austrijskom Spielbergu testirala je bolide Formule Renault 2.0 i 3.5, serija koje služe kao poligon za mlade talente na putu prema F1. Postizala je brzine do 290 km/h i, kako je sama priznala, borila se s jednom početničkom greškom.

- Imala sam tendenciju ulaziti prebrzo u zavoje, zbog čega bih se izvrtjela - iskreno je rekla.

Njezina natjecateljska priroda došla je do izražaja i izvan staze, kao u anegdoti s njemačkom skijašicom i prijateljicom Marijom Höfl-Riesch, koju je vozila u njezinom Audiju R8 na dionici autoceste bez ograničenja brzine južno od Münchena.

- Vozili smo oko 210 km/h, a ona mi je rekla - 'Hajde, Lindsey, pa ne ideš baš brzo.' Naravno, onda sam joj morala pokazati što mogu - prisjetila se Vonn kroz smijeh.

Osim osobnih razloga, Lindsey Vonn je bila potpuno svjesna i goleme razlike između svijeta skijanja i financijskog imperija Formule 1. Ta ju je spoznaja dodatno fascinirala, ali i pokazala koliko su ta dva svijeta, unatoč strasti prema brzini, zapravo udaljena. U jednom je trenutku slikovito opisala taj nesrazmjer, usporedivši primanja vozača s budžetom cijelog njezinog sporta. - Količina novca koju Formula 1 ima je jednostavno... Mislim da je plaća jednog vozača vjerojatno veća od ukupnog godišnjeg budžeta koji skijanje kao sport ima na raspolaganju. Kladim se da Lewis Hamilton zarađuje puno više od cijelog skijaškog svijeta zajedno – rekla je Vonn.

Upravo ta financijska moć omogućuje timovima poput Red Bulla da nameću stroge, gotovo nevjerojatne ugovorne obveze, tražeći potpunu kontrolu nad životima svojih sportaša u zamjenu za priliku života.Iako je njezina profesionalna F1 avantura završila i prije nego što je započela, strast Lindsey Vonn prema motorsportu nikada nije izblijedjela. Ostala je jedno od najprepoznatljivijih lica u F1 paddocku, redovita gošća na utrkama diljem svijeta, od Monaka i Austrije do Miamija i Las Vegasa. Njezino blisko prijateljstvo s jednim od najvećih vozača svih vremena, Lewisom Hamiltonom, često je punilo medijske stupce, no ona je uvijek isticala da je prije svega veliki zaljubljenik u sport. Čak i nakon teške operacije koljena, pojavila se na promotivnim događanjima uoči Velike nagrade Miamija, pokazujući predanost svojim sponzorskim obvezama prema Red Bullu. Njezin Instagram profil često je ispunjen objavama s utrka, gdje s jednakim entuzijazmom navija i za Red Bullove vozače i za svog prijatelja Hamiltona.