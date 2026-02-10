Novi skandal u francuskom nogometu: Kontroverzna legenda spomenuta u Epsteinovim dokumentima

Sprema se mogući novi skandal u francuskom nogometu nakon što je objavljeno da se ime legendarnog bivšeg nogometaša Francka Riberyja nalazi u spisima iz slučaja Jeffreyja Epsteina. Američko pravosuđe objavilo je dokumente iz slučaja preminulog milijunaša kojeg se sumnjčilo za seksualne zločine nad ženama i djecom, a sumnja se da su brojne poznate osobe gostovale na njegovom otoku kako bi sudjelovale u istim aktivnostima.

Od objavljivanja, već su podigli puno prašine, a čini se kao da se svakog dana pojavi neko novo poznato ime povezano s Epsteinom. On nikada nije doživio izricanje presude budući da je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u New Yorku 2019. gdje je počinio samoubojstvo.

Riberyjevo ime veže se s nasilnim ispadima i lancem prostitucije, a prvi se puta spominje na 26. stranici jednog od dokumenata.

- Franck Ribéry me pokušao pretući dok sam bila u svom vrtu. Nabavio je moj broj i adresu, no policajci su ga okružili i vratili u automobil. Iznenađena sam što se krug prostitucije pojavio u mom životu baš kad sam se konačno oslobodila svog oca predatora i nakon godina razdvojenosti pronašla majku. Imala sam dojam da se svijet prostitucije vratio po mene, kao da im moram pripadati - stoji u iskazu neimenovane osobe.

Odvjetnik bivšeg francuskog reprezentativca i legende Bayerna inzistira kako je riječ o lažnim vijestima: "Intervenirat ću u službi odvjetnika gospodina Riberyja i poduzeti sve pravne mjere kako bih kaznio odgovorne za ove lažne tvrdnje koje narušavaju dostojanstvo mog klijenta i njegove obitelji".

Podjsetimo, Ribery je već jednom bio upleten u poveći skandal. Bio je dio skupine francuskih reprezentativaca, zajedno s Karimom Benzemom, koji su sudjelovali u seks-skandalu koji je uključivao maloljetnu prostitutku Zahiu Dehar.

U istom spisu kao i Ribery, spominje se i Sylvain Cormier - Benzemin odvjetnik.

- Negdje u siječnju ili veljači 2002. godine, Sylvain Cormier bio je angažiran kao odvjetnički vježbenik. Lice mi je bilo poznato, ali nisam se mogla sjetiti odakle. Nekoliko godina ranije, na jednoj je zabavi preda mnom pretukao bivšu partnericu, kojoj sam savjetovala da ga prijavi. Kasnije se pojavio s Franckom Ribéryjem, a došla je i sudska policija iz Versaillesa jer je tražio da mu dovedu 14-godišnje djevojčice - navodi se u spisu.

- Vidjela sam da mi se približavaju nakon što sam postala punoljetna, među njima i Franck Ribéry. Njegova pripadnost svijetu prostitucije više se ne mora dokazivati, preko njegovog suradnika Sylvaina Cormiera, odvjetnika za kazneno pravo. Potonji me pretukao i rekao: 'Franck traži da to učinim!