VIDEO Masovna tučnjava na NBA parketima: Zaštitari morali intervenirati, trenera jedva zaustavili da ne udari suca

Utakmica Detroit Pistonsa i Charlotte Hornetsa ostat će upamćena po svemu osim po pobjedi Pistonsa i prekida najdužeg pobjedničkog niza Charlotte u ovom stoljeću (devet utakmica). Incidenti su krenuli u trećoj četvrtini kada su Moussa Diabate i Jalen Duren počeli s nesuglasicama i naguravanjima.

Francuski centar krenuo je loviti Durena koji je ga je uspješno izbjegavao, ali na kraju je naletio na Diabateovog suigrača Milesa Bridgesa. Riječ je o igraču koji je vrijeme proveo i u istražnom zatvoru zbog prijave o obiteljskom nasilju te je upravo on pogodio prvi udarac. Duren mu je očekivano vratio, a potom je s klupe uletio i Isaiah Stewart, jedan od najagresivnijih igrača u ligi koji je udario Bridgesa.

U tom trenutku intervenirali su zaštitari te su nekako iuspjeli razdvojiti igrače Hornetsa i Pistonsa. Diabatea su na kraju suigrači morali odvući u svlačionicu dok su preostala trojica isključena, ali su samostalno napustili parket.

Buena liada en el Detroit - Charlotte pic.twitter.com/JRblqWv6pr — 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐢𝐨 (@NS_Cordvba) February 10, 2026

Međutim ni tu nije bio kraj jer u četvrtoj četvrtini trener Charlotte Charles Lee gotovo je uletio u teren nakon što je suđen prekeršaj u napadu Grantu Williamsu. Lee je krenuo prema sucu s namjerom da se najmanje verbalno sukobi s njim, ali na kraju su ga zadržali njegovi pomoćnici.

Utakmica je završila pobjedom Detroita 110:104.