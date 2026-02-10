Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LETJELE ŠAKE

VIDEO Masovna tučnjava na NBA parketima: Zaštitari morali intervenirati, trenera jedva zaustavili da ne udari suca

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
10.02.2026.
u 08:49

Francuski centar krenuo je loviti Durena koji je ga je uspješno izbjegavao, ali na kraju je naletio na Diabateovog suigrača Milesa Bridgesa

Utakmica Detroit Pistonsa i Charlotte Hornetsa ostat će upamćena po svemu osim po pobjedi Pistonsa i prekida najdužeg pobjedničkog niza Charlotte u ovom stoljeću (devet utakmica). Incidenti su krenuli u trećoj četvrtini kada su Moussa Diabate i Jalen Duren počeli s nesuglasicama i naguravanjima.

Francuski centar krenuo je loviti Durena koji je ga je uspješno izbjegavao, ali na kraju je naletio na Diabateovog suigrača Milesa Bridgesa. Riječ je o igraču koji je vrijeme proveo i u istražnom zatvoru zbog prijave o obiteljskom nasilju te je upravo on pogodio prvi udarac. Duren mu je očekivano vratio, a potom je s klupe uletio i Isaiah Stewart, jedan od najagresivnijih igrača u ligi koji je udario Bridgesa.

Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se

U tom trenutku intervenirali su zaštitari te su nekako iuspjeli razdvojiti igrače Hornetsa i Pistonsa. Diabatea su na kraju suigrači morali odvući u svlačionicu dok su preostala trojica isključena, ali su samostalno napustili parket. 

Međutim ni tu nije bio kraj jer u četvrtoj četvrtini trener Charlotte Charles Lee gotovo je uletio u teren nakon što je suđen prekeršaj u napadu Grantu Williamsu. Lee je krenuo prema sucu s namjerom da se najmanje verbalno sukobi s njim, ali na kraju su ga zadržali njegovi pomoćnici.

Utakmica je završila pobjedom Detroita 110:104.
Ključne riječi
nba tučnjava Detroit Pistons Charlotte Hornets

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!