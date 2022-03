FOTO Kad ste Ronaldo, novci vam ni ne trebaju: CR7 dobio milijunski sat na poklon

Ponajbolji nogometaš svih vremena Cristiano Ronaldo (37) je tijekom svoje dugogodišnje nogometne karijere zaradio više stotina milijuna u eurima, ali i da nekim apsolutnim čudom Portugalac uspije bankrotirati, ne bi imao previše problema u životu.

Bez obzira na činjenicu da je za Cristiana milijun eura "prava sića" te da ih može izdvojiti u bilo kojem trenutku, Portugalac i dalje sa svih strana dobija vrijedne poklone koje mu uručuju različite tvrtke i sponzori.

Ovaj najrecentniji poklon je definitivno jedan od najskupljih. Riječ je o novom ručnom satu Bugatti Chiron CR7, vrijednom 910 tisuća eura, koji je dobio na poklon od američkog proizvođača Jacoba i CO.

Jacob Arabo & Cristiano Ronaldo worked together to design a piece unique Bugatti Chiron timepiece from Jacob & Co. The watch details are inspired to match the exterior and interior of @Cristiano Bugatti Chiron CR7 car. @Bugatti pic.twitter.com/oEcQ6P6VfF