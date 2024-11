Stručnjaci upozoravaju: 'Izbjegavajte ove pretrage na Googleu, inače ćete biti hakirani'

Pretraživanje na Googleu možda se čini potpuno bezopasnim, no stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da određeni pojmovi mogu ozbiljno ugroziti vašu privatnost i sigurnost. Cyberkriminalci koriste napredne tehnike poput „SEO trovanja” kako bi manipulirali rezultatima pretraživanja i naveli korisnike na zlonamjerne stranice pod njihovom kontrolom. Takve stranice često izgledaju legitimno i na prvi pogled ne izazivaju sumnju, ali jednom kada korisnik klikne na poveznicu, njegov uređaj može biti izložen zlonamjernom softveru koji krade podatke, širi viruse ili čak blokira pristup važnim datotekama dok se ne plati otkupnina. Evo pet pojmova koje je najbolje izbjegavati prilikom pretraživanja na Googleu:

"Broj korisničke službe"

Cyberkriminalci često koriste oglase za lažne korisničke službe, znajući da mnogi korisnici vjeruju kako su najistaknutiji rezultati u Google pretraživanju pouzdani. Umjesto na službenu korisničku podršku, prevaranti preusmjeravaju ljude na brojeve koji vode do njihovih lažnih tehničara. Kada korisnici nazovu, prevaranti ih uvjerljivo navode da otkriju osobne podatke ili podatke o bankovnim karticama. Stoga se preporučuje da kontakt brojeve korisničke podrške tražite direktno na službenoj stranici tvrtke, umjesto putem Google pretraživanja.

"Lako dostupni krediti" i "Brze sheme za zarađivanje"

Prevaranti često ciljaju ljude u financijskim poteškoćama, obećavajući „lako dostupne kredite” i „brze načine zarade”. Mnogima koji su u teškoj financijskoj situaciji takve ponude mogu izgledati primamljivo, no upravo to koriste cyberkriminalci. Namamivši ih na stranice koje kontroliraju, prevaranti pokušavaju doći do bankovnih podataka žrtava ili ih potaknuti na preuzimanje zlonamjernog softvera. Na primjer, žrtvama se često nudi lažna mogućnost brze zarade, no traži se da preuzmu aplikaciju ili program koji zapravo sadrži virus dizajniran za krađu podataka.

"Google Authenticator"

Google Authenticator je popularna aplikacija za dvostruku autentifikaciju, ključna za zaštitu online računa. No, cyberkriminalci su počeli ciljati ljude koji traže ovu aplikaciju, kupujući oglase koji se prikazuju pri vrhu rezultata pretraživanja. Ove reklame vode korisnike na lažne stranice koje izgledaju identično službenim Googleovim stranicama. No, umjesto instaliranja prave aplikacije, korisnici zapravo preuzimaju malware koji može ozbiljno ugroziti sigurnost njihovih uređaja. Stručnjaci savjetuju da se aplikacije poput ove preuzimaju isključivo iz službenih trgovina poput Google Play ili Apple App Store.

VEZANI ČLANCI:

"Upitnik o mentalnoj izdržljivosti u sportu"

SEO trovanje ne koristi se uvijek samo za popularne pojmove, već i za specifične izraze kako bi se ciljale određene grupe ljudi. Cybersecurity stručnjaci otkrili su da neki hakeri koriste pojmove poput „sportski upitnik za mentalnu izdržljivost” kako bi privukli sportske entuzijaste na stranice s lažnim PDF dokumentima. Prilikom preuzimanja ovih PDF-ova, korisnici nesvjesno instaliraju malware koji može sadržavati sve od virusa za krađu identiteta do ransomwarea. Preporučuje se oprez pri preuzimanju dokumenata s nepoznatih stranica te redovito skeniranje uređaja antivirusnim programima.

"Online Viagra"

Mnogi zlonamjerni napadi, poput 'pharma hacka', ciljaju korisnike koji traže lijekove poput Viagre i sličnih proizvoda online. Ovi napadi koriste hakirane WordPress stranice, gdje kriminalci ugrađuju poveznice na lažne stranice s kopijama farmaceutskih proizvoda. Googleov algoritam često ovakve stranice rangira visoko, čime izgledaju legitimno. Klikom na te poveznice korisnici riskiraju izlaganje svojih osobnih podataka, kupnju potencijalno opasnih lijekova, pa čak i infekciju svog uređaja zlonamjernim softverom. Savjetuje se da se farmaceutski proizvodi kupuju isključivo putem službenih i provjerenih ljekarni.

>>FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će najpopularnije hrvatske destinacije izgledati za 100 godina. Plitvička jezera su nestvarna>>