Kreirali najveću senzaciju turnira pa dva dana kasnije izgubili od Njemačke

U susretu 1. kola I skupine druge faze EURA rukometaša Njemačka je u Herningu svladala Portugal s 32-30 (11-11).

Njemci i Portugalci otvorili su najjaču četvrtfinalnu skupinu u povijesti rukometa, a u dvoboju dvoju ekipa koje su prenijeli maksmalan broj bodova, pobjedu su odnijeli Njemci.

Njemci su na krilima vratara Andreasa Wolffa (16 obrana),te sjajnih Mire Schluroffa (7) i Renarsa Uščinsa (6) u završnici došli do dva gola prednosti, koju su i sačuvali. Portugalce su opet predvodila braća Francisco (10) i Martim (6) Costa, koji su prije dva dana srušili Dansku.

U ovoj skupini još igraju Španjolska i Norveška, te Francuska i Danska.