Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RUKOMET

Kreirali najveću senzaciju turnira pa dva dana kasnije izgubili od Njemačke

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
22.01.2026.
u 17:50

U ovoj skupini još igraju Španjolska i Norveška, te Francuska i Danska

U susretu 1. kola I skupine druge faze EURA rukometaša Njemačka je u Herningu svladala Portugal s 32-30 (11-11). 

Njemci i Portugalci otvorili su najjaču četvrtfinalnu skupinu u povijesti rukometa, a u dvoboju dvoju ekipa koje su prenijeli maksmalan broj bodova, pobjedu su odnijeli Njemci. 

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

Njemci su na krilima vratara Andreasa Wolffa (16 obrana),te sjajnih Mire Schluroffa (7) i Renarsa Uščinsa (6) u završnici došli do dva gola prednosti, koju su i sačuvali. Portugalce su opet predvodila braća Francisco (10) i Martim (6) Costa, koji su prije dva dana srušili Dansku. 

U ovoj skupini još igraju Španjolska i Norveška, te Francuska i Danska. 
Ključne riječi
Njemačka Portugal EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!