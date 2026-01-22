Manja ne nego što mislite: Ovo je najveća udaljenost na kojoj vas može snimiti kamera za nadzor brzine

Pitanje s koje udaljenosti kamera za nadzor brzine u Hrvatskoj može snimiti vozilo često zanima vozače, osobito one koji svakodnevno prolaze pored fiksnih kućišta uz ceste. Iako mnogi nagađaju o velikim udaljenostima, stvarni domet kamera koje se koriste u prometnom nadzoru znatno je manji i jasno definiran tehničkim mogućnostima uređaja.

Fiksne kamere za nadzor brzine, kao što je uređaj GATSO RT4, koji se najčešće postavljaju uz prometnice, imaju domet mjerenja brzine do 100 metara. Unutar tog raspona kamera može precizno izmjeriti brzinu vozila, snimiti jasnu fotografiju i zabilježiti registarsku oznaku. Minimalna udaljenost na kojoj sustav počinje s mjerenjem iznosi približno deset metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu ceste, već samo točno određeni segment.

Kamera ne snima vozila koja joj se približavaju s velike udaljenosti, unatoč tome što se kućište može vidjeti izdaleka. Uređaj aktivno bilježi prekršaj tek kada se vozilo nađe unutar zone mjerenja. Ovo je područje u kojem su točnost očitanja i kvaliteta fotografije dovoljno precizne za pokretanje prekršajnog postupka.

Zbog toga su tvrdnje da fiksne kamere snimaju s nekoliko stotina metara ili čak kilometara netočne kada je riječ o sustavima koji se pretežno koriste u Hrvatskoj. Veći dometi mogu se odnositi na policijske radare ili laserske uređaje u mobilnim kontrolama, ali ne na klasične kamere u stacionarnim kućištima, piše Podravski.

Što se tiče udaljenosti između znaka koji najavljuje prisutnost kamere za brzinu i same kamere, ta razdaljina u Hrvatskoj nije propisana zakonom. Ne postoji regulirana fiksna udaljenost niti jedinstven parametar. Nakon postavljanja kamere, znak se postavlja na temelju vrste ceste i općih uvjeta.