VIDEO Cijeli svijet bruji o ovome: Ronaldo pobjesnio pa naganjao suca po travnjaku

Nogometaši madridskog Atletica plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka pobijedivši u utorak na Old Traffordu domaći Manchester United sa 1-0 te je španjolski prvak s ukupnih 2-1 prošao dalje. Pogodak odluke postigao je Brazilac Renan Lodi u 41. minuti, a to mu je bio prvi pogodak u 25. nastupu u Ligi prvaka.

Utakmica na Old Traffordu dobro je počela za domaću momčad. U 13. minuti sjajnu akciju izveo je United, a na ubačaj Bruna Fernandesa je nogu podmetnuo Elanga i pogodio Jana Oblaka u glavu. Slovenski vratar je zaradio obranu, a da nije ni znao što ga je snašlo. Tri minute poslije zaprijetili su gosti. De Paul je naciljao sa 20-ak metara, loptu je u letu malo skrenuo i Fred, ali je David De Gea odlično reagirao i paradom sačuvao svoju mrežu.

May be a great player but pathetic from Ronaldo leading up to that goal. Too busy hounding the referee and waving his arms around to even bother pressing the opposition.



Madrid just play around him and go and score. No team ethic what so ever. pic.twitter.com/Kmkp9QYxY7