'TOZ-ov nathodnik' obnovljen je prije pet godina, pogledajte kako sad izgleda. U kvartu je Možemo europarlamentarca

Hrđa koja se slijeva niz stepenice, oguljena boja i vidljivi tragovi dugogodišnjeg neodržavanja – tako danas izgleda pješački nathodnik koji povezuje Donju Kustošiju s Ilicom, jedna od ključnih pješačkih poveznica zapadnog dijela Zagreba s javnim gradskim prijevozom. Nezadovoljni stanari upozoravaju kako je nathodnik ponovno u lošem stanju, iako je obnovljen prije svega nekoliko godina, zadovoljan zasigurno nije ni europarlamentarac Gordan Bosanac iz redova stranke Možemo! o čijem kvartu je riječ.

Riječ je o posljednjem pješačkom nathodniku u Zagrebu, koji je još 1970. godine dala izgraditi tvornica TOZ za potrebe svojih radnika. S vremenom je, razvojem Donje Kustošije, postao glavna i praktički jedina sigurna veza za tisuće stanovnika tog dijela grada prema tramvajskim i autobusnim linijama na Ilici. Zbog godina neodržavanja i izražene korozije, nathodnik je u jednom razdoblju bio označen kao opasan za korištenje te je predstavljao i potencijalnu prijetnju željezničkom prometu koji prolazi ispod njega, a građani su ga koristili – na vlastitu odgovornost. Grad je uoči obnove, koja je započela 2019. godine, razmatrao i rušenje nathodnika, no na kraju se odlučio za rekonstrukciju. Kao razlozi su navedeni imovinsko-pravni odnosi, financijska ograničenja i složenost izvođenja radova u zoni željezničke pruge, zbog čega je rekonstrukcija ocijenjena jednostavnijim rješenjem. Ukupna vrijednost radova iznosila je 3,2 milijuna kuna.

Radovi su službeno započeli 6. kolovoza, a ugovoreni rok završetka bio je šest mjeseci, uz napomenu da će dinamika izvođenja ovisiti o terminima koje propisuju Hrvatske željeznice. Obnova je obuhvatila sanaciju oštećenih dijelova konstrukcije, zamjenu dotrajalih elemenata, antikorozivnu zaštitu te postavljanje nove rasvjete, o čemu je tada na društvenim mrežama pisao HSLS-ov Darko Klasić koji trenutačno obnaša ulogu saborskog zastupnika. No danas, tek nekoliko godina nakon višemilijunske obnove, stanje je ponovno alarmantno. – Korozija ga je opet nagrizla. To je isto ono na što smo upozoravali prije pet-šest godina. Tada je obnovljen, a sada je opet u lošem stanju. Očigledno nitko ne vodi redovitu brigu, a ovdje bi bilo dovoljno osnovno održavanje – rekao nam je Klasić.

Ističe kako je riječ o „žili kucavici“ Donje Kustošije. – Bez ovog nathodnika stanovnici su praktički odsječeni od javnog gradskog prijevoza. Govorimo o sedam do osam tisuća ljudi kojima je ovo svakodnevno ključna infrastruktura – naglašava. Problem, kaže, nije samo u ovom nathodniku, nego u sustavu. – Ovo je sramota. Obnovljen je 2020., a već nakon šest godina ponovno izgleda gotovo isto. Mjesni odbori i gradske četvrti trebali bi pratiti stanje na terenu i reagirati, no očito se to ne događa. Sredstva za male komunalne akcije se ne koriste, dok infrastruktura koja ljudima znači svakodnevni život – propada – zaključuje Klasić. Odgovore o aktualnom stanju i planovima održavanja pokušali smo dobiti i od predsjednika Mjesnog odbora Donja Kustošija Marija Mutaka iz stranke Možemo!, no unatoč opetovanim pozivima i porukama, do objave ovog članka nije odgovorio.