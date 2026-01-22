Rijeka predstavila već peto pojačanje ove zime: Prvi igrač u povijesti kluba koji dolazi iz ove zemlje

Dimitri Legbo od danas je i službeno igrač Rijeke. Ovog 24-godišnjeg lijevog beka, koji može pokriti i poziciju lijevog krila, s hrvatskim prvakom povezivalo se još od početka prijelaznog roka, no zbog problema s vizom potpis je 'pao' tek danas kada je igrač i službeno predstavljen.

- Riječ je o prvom igraču iz Obale Bjelokosti koji je potpisao ugovor s HNK Rijeka, a u domovini je imao i prve seniorske minute u dresu Abidjana. Od 2021. do 2023. je igrao za Ararat Yerevan, do je od 2023. do 2025. nastupao za Inter Turku. Upravo u Inter Turkuu, gdje je u jednom periodu radio s Ramirom Munozom, pomoćnim trenerom Victora Sancheza, ostavio je najdublji trag, za ovaj finski klub odigrao je 99 utakmica uz 17 postignutih golova i osam asistencija te u njihovom dresu dva puta osvojio Kup Finske - stoji u objavi Rijeke.

Legbo u Rijeku dolazi kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do 2028. uz opciju produljenja na još godinu dana. On je peto pojačanje Rijeke u zimskom prijelaznom roku nakon Branka Pavića, Tornikea Morchiladzea, Alfonsa Barca i Tea Barišića. On je na svom predstavljanju rekao:

- Odabrao sam Rijeku jer se radi o velikom klubu, uz to HNL je jako kvalitetno natjecanje. Rijeka je, po mom mišljenju, jedan od najboljih hrvatskih klubova, a hrvatsko prvenstvo pratim i jer ovdje igra jedan moj prijatelj koji igra u ligi i koji mi je rekao da se radi o kvalitetnom natjecanju. Jako sam sretan što sam postao dio ove obitelji. Uvjeti i infrastruktura su stvarno na visokoj razini i jako sam sretan što sam ovdje. Nadam se da možemo završiti u vrhu prvenstvene ljestvice jer sam došao u Rijeku kako bismo se borili za naslov prvaka.