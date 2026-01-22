Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DUGO GA SE ČEKALO

Rijeka predstavila već peto pojačanje ove zime: Prvi igrač u povijesti kluba koji dolazi iz ove zemlje

HNK Rijeka/Screenshot
VL
Autor
Karlo Koret
22.01.2026.
u 16:43

"Nadam se da možemo završiti u vrhu prvenstvene ljestvice jer sam došao u Rijeku kako bismo se borili za naslov prvaka"

Dimitri Legbo od danas je i službeno igrač Rijeke. Ovog 24-godišnjeg lijevog beka, koji može pokriti i poziciju lijevog krila, s hrvatskim prvakom povezivalo se još od početka prijelaznog roka, no zbog problema s vizom potpis je 'pao' tek danas kada je igrač i službeno predstavljen.

- Riječ je o prvom igraču iz Obale Bjelokosti koji je potpisao ugovor s HNK Rijeka, a u domovini je imao i prve seniorske minute u dresu Abidjana. Od 2021. do 2023. je igrao za Ararat Yerevan, do je od 2023. do 2025. nastupao za Inter Turku. Upravo u Inter Turkuu, gdje je u jednom periodu radio s Ramirom Munozom, pomoćnim trenerom Victora Sancheza, ostavio je najdublji trag, za ovaj finski klub odigrao je 99 utakmica uz 17 postignutih golova i osam asistencija te u njihovom dresu dva puta osvojio Kup Finske - stoji u objavi Rijeke.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

Legbo u Rijeku dolazi kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor do 2028. uz opciju produljenja na još godinu dana. On je peto pojačanje Rijeke u zimskom prijelaznom roku nakon Branka Pavića, Tornikea Morchiladzea, Alfonsa Barca i Tea Barišića. On je na svom predstavljanju rekao:

- Odabrao sam Rijeku jer se radi o velikom klubu, uz to HNL je jako kvalitetno natjecanje. Rijeka je, po mom mišljenju, jedan od najboljih hrvatskih klubova, a hrvatsko prvenstvo pratim i jer ovdje igra jedan moj prijatelj koji igra u ligi i koji mi je rekao da se radi o kvalitetnom natjecanju. Jako sam sretan što sam postao dio ove obitelji. Uvjeti i infrastruktura su stvarno na visokoj razini i jako sam sretan što sam ovdje. Nadam se da možemo završiti u vrhu prvenstvene ljestvice jer sam došao u Rijeku kako bismo se borili za naslov prvaka.
Ključne riječi
Obala Bjelokosti Transfer Pojačanje HNK Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!