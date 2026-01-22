'Hrvat je s blatnjave bosanske farme stigao do slavne milanske Scale u svom najboljem odijelu'

Ugledni i čitani talijanski list Gazzetta dello Sport nahvalio je hrvatskog reprezentativca Petra Sučića i najavio da bi bivši Dinamov veznjak morao postati standardan član Interove postave ne samo u Ligi prvaka nego i u Serie A.

- Šapat je postao urlik koji sad odzvanja San Sirom. Petar Sučić bio je sramežljivi talent. Dječak s farme je na svoj prvi trening došao u blatnjavim tenisicama, skroman kao što su ga roditelji odgajali. Kandija, selo u BiH od 300-njak stanovnika, sad je izraslo u milansku opernu kuću Scala, u koju Sučić dolazi u svojem najboljem odijelu - pišu Talijani.

- Sučić je pokazao da može igrati na puno pozicija, ali najbolje mu odgovara uloga lutajućeg veznjaka. Sigurno još može napredovati, ali se nametnuo Chivuu koji je uvjeren da može na njega računati puno više u Serie A. Možda nije najbolje krenuo u karijeru u Interu, ali u zadnja dva mjeseca je pokazao da je spreman za sve - navodi Gazzetta.

Sučić je u Serie A započeo tek deset utakmica, a u zadnje tri je odigrao ukupno osam minuta. U 19 nastupa u prvenstvu upisao je gol i dvije asistencije, a Gazzetta smatra kako bi trebao imati još veću ulogu u borbi za Scudetto.