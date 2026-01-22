Naši Portali
LOVA DO KROVA

Real Madrid je nogometni klub s najvećom zaradom, pogledajte kakvo bogatstvo su zgrnuli kraljevi

UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.01.2026.
u 16:00

Jedini klub koji je u posljednje dvije sezone zaradio više od milijardu dolara, Real Madrid je u sezoni 2024./25. profitirao od porasta od 23 posto od komercijalnih prihoda na 594 milijuna eura, pokazali su Deloitteovi podaci

Real Madrid ostao je klub s najvećom zaradom u svjetskom nogometu i u sezoni 2024./25., dok je Liverpool prvi put ostvario najveće prihode u Premier ligi, prema godišnjem financijskom izvješću revizorske kuće Deloitte objavljenom u četvrtak.

Španjolski klub predvodi ljestvicu prihoda u nogometu s 1,16 milijardi eura (1,36 milijardi dolara) unatoč tome što nije osvojio ni La Ligu ni Ligu prvaka. Jedini klub koji je u posljednje dvije sezone zaradio više od milijardu dolara, Real Madrid je u sezoni 2024./25. profitirao od porasta od 23 posto od komercijalnih prihoda na 594 milijuna eura, pokazali su Deloitteovi podaci.

Barcelona, aktualni španjolski prvak, druga je po zaradi s 975 milijuna eura, vrativši se među prva tri po prvi put u pet godina.

Njemački prvak minhenski Bayern zauzeo je treće mjesto s 861 milijun eura, ispred pobjednika Lige prvaka Paris St. Germaina koji je zardio 837 milijuna eura.

Liverpoolovo peto mjesto na globalnoj listi najprofitabilnijih klubova, s 836 milijuna eura prihoda od sezone u kojoj su osvojili Premier ligu, najbolji je rezultat bilo kojeg engleskog kluba u 29-godišnjoj povijesti ljestvice.

Manchester City pao je na šesto mjesto s 829 milijuna eura, a slijedi ga ovogodišnji vodeći u Premier ligi Arsenal s 822 milijuna.

Manchester United, koji je prošle sezone završio na niskom 15. mjestu u Premier ligi, pao je s četvrtog na osmo mjesto po prihodima sa 793 milijuna eura.

Među prvih deset su još dva kluba iz Premier lige - Tottenham je deveti sa 673 milijuna eura, a Chelsea deseti s 584 milijuna.

Ključne riječi
nogomet La Liga Real Madrid

