Dok je Trump govorio, kamere su uhvatile detalj koji je odmah pokrenuo pitanja

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti svjetskih medija, ali ne zbog političkih poruka ili gospodarskih planova, već zbog detalja koji već mjesecima izaziva sumnje i rasprave, neobičnih modrica na njegovim rukama. Njegovo pojavljivanje na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu ponovno je otvorilo pitanje zdravstvenog stanja 79-godišnjeg predsjednika, posebno nakon što su fotografi zabilježili nove, tamne tragove na obje šake.

Tijekom svečanog potpisivanja osnivačke povelje novog „mirovnog tijela“, koje Trump naziva „Odborom za mir“, kamere su uhvatile jasne promjene na njegovim rukama. Iako su mu ruke većinu vremena bile skrivene iza govornice, u trenucima kada je podizao dokumente bilo je nemoguće ne primijetiti modrice. Na desnoj ruci, gdje su se slični tragovi pojavljivali i ranije, promjena je bila blaža, no na lijevoj nadlanici isticala se velika, tamna masnica koja je posebno privukla pozornost. Upravo ta lijeva ruka dodatno je potaknula nagađanja. Naime, Bijela kuća već gotovo godinu dana nudi isto objašnjenje, da su modrice posljedica intenzivnog i čestog rukovanja s građanima. Prvi put takva pojava zabilježena je još u veljači prošle godine, tijekom Trumpova susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a od tada se priča nije mijenjala.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt i ovaj je put ponovila poznatu verziju događaja, istaknuvši da je Trump iznimno aktivan među biračima te da se svakodnevno rukuje s velikim brojem ljudi. „Predsjednik Trump neumorno komunicira s građanima i svakodnevno se rukuje s više Amerikanaca nego bilo koji predsjednik prije njega. To je cijena njegove predanosti“, poručili su iz Bijele kuće. No kritičari tvrde da takvo objašnjenje ima ozbiljnu manjkavost. Ako su masnice doista posljedica rukovanja, zašto su se sada pojavile i na lijevoj ruci, koju Trump rijetko koristi u takvim situacijama? Upravo to pitanje potaknulo je sumnje da se pravi razlog krije u njegovom zdravstvenom stanju, a ne u protokolarnim susretima.

Sam Trump je u prošlosti davao vrlo različite odgovore. Kada su ga novinari početkom 2024. pitali o crvenim mrljama na dlanu, kratko je, pomalo ironično, odgovorio: „Možda je AI“, sugerirajući da su fotografije manipulirane.

U razgovoru za The Wall Street Journal bio je ipak otvoreniji te je priznao da godinama uzima veće doze aspirina nego što mu liječnici savjetuju. – Kažu da aspirin razrjeđuje krv, a ja želim da mi krv lijepo teče kroz srce, da nije gusta. Oni bi htjeli da uzimam manju dozu, ali ja uzimam veću i to već godinama. A jedna od posljedica su modrice – rekao je Trump. Dodao je i da mu je koža na rukama iznimno osjetljiva. Prema njegovim riječima, jednom mu je ruka čak i prokrvarila nakon što ga je državna odvjetnica Pam Bondi slučajno ogrebala prstenom tijekom jedne proslave. Priznao je i da ponekad koristi šminku kako bi prikrio modrice koje nastanu nakon što se „negdje udari“.

Zbog nedovoljno uvjerljivih službenih objašnjenja, u javnosti se pojavilo više teorija, od ozbiljnih medicinskih do potpuno spekulativnih. Još u srpnju 2025. potvrđeno je da Trump boluje od kronične venske insuficijencije, poremećaja cirkulacije koji može uzrokovati oticanje, promjene boje kože i lakše stvaranje modrica, osobito na rukama i nogama. U kombinaciji s dugotrajnim uzimanjem visokih doza aspirina, to stanje značajno povećava sklonost krvarenju i nastanku modrica čak i pri blagom pritisku.

Dermatolozi dodatno ističu da je kod osoba njegove životne dobi koža znatno tanja i krhkija, što može dovesti do tzv. senilne purpure, pojave kod koje se modrice javljaju spontano ili nakon minimalne traume. Unatoč medicinskim objašnjenjima, društvene mreže i dalje bruje o raznim teorijama. Neki tvrde da su tragovi posljedica infuzija, drugi ih povezuju s igranjem golfa, dok su se pojavile i tvrdnje o udarcima rukom o stol tijekom stresnih sudskih procesa. Bilo je i onih koji su sve pokušali svesti na banalnosti poput posjekotina od papira ili mrlja od tinte.