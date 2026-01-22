VIDEO Svi pričaju o njegovom odlasku iz HNL-a i rekordnom transferu, a evo što kaže Jagušić

Jedna od glavnih tema hrvatskih sportskih medija u posljednjih nekoliko dana je sljedeći klub Adriana Jagušića. 20-godišnji ofenzivni veznjak Slaven Belupa bio je ponajbolji igrač jesenskog dijela hrvatskog prvenstva pa se našao i na radaru izbornika hrvatske A reprezentacij Zlatka Dalića.

Sad je već jasno kako je pitanje vremena kada će napustiti Slaven u rekordnom transferu, a posljednjih dana piše se o interesu Leipziga, Werdera i Panathinaikosa. Navodno ga je i trener grčkog velikana, Rafael Benitez, osobno nazvao kako bi ga nagovorio na dolazak u Atenu. Dok traje utrka za njegovim potpisom, Jagušić se danas sam oglasio.

Na videu snimljenom ispred klupskog autobusa koji se uputio prema Rijeci, gdje će Koprivničani u subotu odigrati prvu utakmicu proljetnog dijela prvenstva protiv aktualnoig prvaka, Jagušić je poručio: "Pozdrav svima. Nisam u Bragi, Bremenu i Ateni, već u busu za Rijeku. Idemo po pobjedu".

U prvom dijelu sezone u HNL-u, Jagušić je u 18 utakmica ostvario učinak od šest golova i šest asistencija.