Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRAVI LUKSUZ

VIDEO Evo kako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Ima privatni balkon s pogledom

Foto: Facebook
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
22.01.2026.
u 12:35

Bivša predsjednica ispunjava svoj životni san na putovanju koje oduzima dah, a poznati putopisac i organizator ekspedicije Kristijan Iličić na društvenim je mrežama otkrio djelić nevjerojatnog luksuza u kojem uživa na najhladnijem kontinentu

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovih dana uživa na putovanju na Antarktici s poznatim hrvatskim putopiscem Kristijanom Iličićem. Njegova agencija Nomadik Travel stoji iza ove ekspedicije, a Iličić je s pratiteljima na Instagramu podijelio detalje smještaja bivše predsjednice. U kratkom videu javnost je proveo kroz jednu od kabina, otkrivši da svi putnici uživaju u identičnom luksuzu. Svaku od njih krasi veliki bračni krevet, radni stol i, najvažnije, privatni balkon s kojeg se pruža nestvaran pogled na ledene sante i antarktički ocean. Kao dobrodošlica, putnike je dočekala boca šampanjca.

Ova deseterodnevna avantura, čija cijena po osobi iznosi 16 990 eura bez zrakoplovnih karata, pomno je isplanirana. Iličić je otkrio kako je dugo tražio idealan plan putovanja, odlučivši se za varijantu koja izbjegava plovidbu zloglasnim Drakeovim prolazom na putu prema Antarktici. Grupa je tako iz Čilea odletjela posebnim letom do otoka King George, gdje su se ukrcali na ekspedicijski brod, dok je za povratak planirana plovidba kako bi iskusili i taj pomorski izazov. Neke kabine na ovom brodu, kako je naveo, dostižu cijenu i preko 30 000 eura.

Luksuz se ne zaustavlja na privatnim kabinama. Brod, opisan kao jedan od najboljih za polarne ekspedicije, opremljen je poput hotela s pet zvjezdica. Putnicima su na raspolaganju spa centar sa saunom koja ima izravan pogled na ledenjake, jacuzzi, teretana i vrhunska gastronomska ponuda. Uz to, grupa ima rezerviranu večer u "observation loungeu" za privatnu zabavu, kao i posebnu večeru u glavnom restoranu. Kako bi doživljaj bio potpun, na brodu se nalaze i znanstvenici koji su u svakom trenutku spremni odgovoriti na sva pitanja o fascinantnom svijetu koji ih okružuje.

Nova avantura bivše predsjednice! Otkriveno gdje se uputila Kolinda Grabar-Kitarović, u pitanju je jedna vrlo posebna lokacija
1/16

Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ovo putovanje ispunjenje životne želje i posjet posljednjem kontinentu na njezinoj listi, avanturu proživljava punim plućima. Posebnu je pažnju privukla snimka takozvanog "polarnog skoka" (Polar Plunge), gdje je bivša predsjednica bez oklijevanja skočila u ledeno more čija je temperatura blizu nule. Iličić je taj potez popratio komentarom da je pokazala "pravi polarni karakter". Fotografije na kojima pozira u neposrednoj blizini pingvina, odjevena u karakterističnu crvenu ekspedicijsku jaknu, izazvale su oduševljenje na mrežama, a neki su u šali komentirali kako prizori izgledaju toliko nestvarno da djeluju kao da ih je stvorila umjetna inteligencija.
Ključne riječi
showbiz luksuz smještaj Kristijan Iličić Antarktika putovanje predsjednica Kolinda Grabar Kitarović Kolinda Grabar - Kitarović

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
12:47 22.01.2026.

Samo se sramoti.

Avatar vidikurza
vidikurza
12:58 22.01.2026.

Morževima prija hladna voda.

MI
Minhen
12:53 22.01.2026.

Sve te koji se pentraju po opasnim planinama, plove u pasari sami po oceanu, spustaju se u podmornicama napravljenoj na tehnickom odgoju, ili idu na Antarktiku, trebalo bi da potpisu nekakav dokument da u slucaju havarije su prepusteni sami sebi. A ne da razne vlade svijeta trose novce poreznih obveznika za spasavanje tih lud-jaka.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - Prije to?no 10 godina preminuo je legendarni Kemal Monteno
SJEĆANJE NA LEGENDU

Prošlo je 11 godina od smrti Kemala Montena: Neponovljivi šarmer čiji se duh nikad nije gasio

Njegov kantautorski opus je golem, a njegov utjecaj nemjerljiv. Ne samo da je stvorio neke od najljepših pjesama zabavne glazbe, već je svojim talentom obogatio karijere najvećih imena scene. Napisao je antologijske hitove za Zdravka Čolića, poput pjesme "Sinoć nisi bila tu", za legendarne Indexe "Bacila je sve niz rijeku", a surađivao je s Arsenom Dedićem, Oliverom Dragojevićem, Terezom Kesovijom, Gabi Novak i mnogim drugima

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Video sadržaj
7
NESLUŽBENA HIMNA

Thompson otkrio kako je nastao njegov veliki hit: 'Supruga je plakala, sin Ante je imao širok osmijeh na licu'

Ako su točni medijski navodi da je g. Maraš to izjavio, onda je to i nepromišljeno i smiješno, jer valjda svi znaju da pjesmu izvodimo Hrvatske ruže i ja. I da je Neno Ninčević napisao tekst, a ja glazbu, aranžman i da sam bio producent pjesme. Ja sam autor glazbe, producent pjesme i aranžer te sam je radio od početka do kraja, rekao je glazbenik

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!