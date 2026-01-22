VIDEO Evo kako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Ima privatni balkon s pogledom

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovih dana uživa na putovanju na Antarktici s poznatim hrvatskim putopiscem Kristijanom Iličićem. Njegova agencija Nomadik Travel stoji iza ove ekspedicije, a Iličić je s pratiteljima na Instagramu podijelio detalje smještaja bivše predsjednice. U kratkom videu javnost je proveo kroz jednu od kabina, otkrivši da svi putnici uživaju u identičnom luksuzu. Svaku od njih krasi veliki bračni krevet, radni stol i, najvažnije, privatni balkon s kojeg se pruža nestvaran pogled na ledene sante i antarktički ocean. Kao dobrodošlica, putnike je dočekala boca šampanjca.

Ova deseterodnevna avantura, čija cijena po osobi iznosi 16 990 eura bez zrakoplovnih karata, pomno je isplanirana. Iličić je otkrio kako je dugo tražio idealan plan putovanja, odlučivši se za varijantu koja izbjegava plovidbu zloglasnim Drakeovim prolazom na putu prema Antarktici. Grupa je tako iz Čilea odletjela posebnim letom do otoka King George, gdje su se ukrcali na ekspedicijski brod, dok je za povratak planirana plovidba kako bi iskusili i taj pomorski izazov. Neke kabine na ovom brodu, kako je naveo, dostižu cijenu i preko 30 000 eura.

Luksuz se ne zaustavlja na privatnim kabinama. Brod, opisan kao jedan od najboljih za polarne ekspedicije, opremljen je poput hotela s pet zvjezdica. Putnicima su na raspolaganju spa centar sa saunom koja ima izravan pogled na ledenjake, jacuzzi, teretana i vrhunska gastronomska ponuda. Uz to, grupa ima rezerviranu večer u "observation loungeu" za privatnu zabavu, kao i posebnu večeru u glavnom restoranu. Kako bi doživljaj bio potpun, na brodu se nalaze i znanstvenici koji su u svakom trenutku spremni odgovoriti na sva pitanja o fascinantnom svijetu koji ih okružuje.

Nova avantura bivše predsjednice! Otkriveno gdje se uputila Kolinda Grabar-Kitarović, u pitanju je jedna vrlo posebna lokacija

Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ovo putovanje ispunjenje životne želje i posjet posljednjem kontinentu na njezinoj listi, avanturu proživljava punim plućima. Posebnu je pažnju privukla snimka takozvanog "polarnog skoka" (Polar Plunge), gdje je bivša predsjednica bez oklijevanja skočila u ledeno more čija je temperatura blizu nule. Iličić je taj potez popratio komentarom da je pokazala "pravi polarni karakter". Fotografije na kojima pozira u neposrednoj blizini pingvina, odjevena u karakterističnu crvenu ekspedicijsku jaknu, izazvale su oduševljenje na mrežama, a neki su u šali komentirali kako prizori izgledaju toliko nestvarno da djeluju kao da ih je stvorila umjetna inteligencija.