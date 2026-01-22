Naši Portali
SPEKTAKULARAN POTEZ

Doznajemo: Senzacija iz Dinama! U Maksimir stiže talentirani nogometaš Barcelone

Autor
Karlo Ledinski
22.01.2026.
u 12:11

Uoči nastavka sezone Dinamo sprema jedno senzacionalno pojačanje, i to ni manje ni više već igrača Barcelone! Mladi, 20-godišnji igrač Barcelone, odlično krilo Dani Rodríguez, dogovorio je usmene uvjete s Dinamom te se sad čeka samo završni dogovor između klubova kako bi se mogao uputiti za Zagreb i doći na posudbu u Dinamo.

Talentirani krilni napadač prošle je sezone debitirao za prvu momčad, a ove sezone je igrao za Barceloninu B momčad. Sinoć je sjedio na klupi Barcelone na gostovanju kod Slavije (4:2) U Ligi prvaka.

Rodriguez je u zadnjih pet utakmica za B momčad upisao dva gola i četiri asistencije te je zbog te sjajne forme prebačen u kadar prve momčadi. Dinamo je na Domingueza bacio oko već prije nekoliko tjedana, tada je bila čak i opcija da ga maksimirski klub kupi, odnosno plati odštetu i dovede ga kao svog igrača, no uslijed sjajnih Rodríguezovih igara u posljednje vrijeme, Barcelona za takvu opciju više ne želi ni čuti. No, spremni su ga poslati na posudbu u Maksimir.

Ključan čovjek u čitavoj priči je šef Dinamove škole Albert Capellas, koji je godinama radio u Barceloni. Preko Capellasovih veza je ovog ljeta iz katalonskog velikana stigao Sergi Dominguez, koji se pokazao kao odlično pojačanje, a sad bi mogao i Rodriguez... 

Ključne riječi
Dinamo Zvonimir Boban Barcelona Dani Rodriguez

Komentara 1

BS
BSimbo52
12:41 22.01.2026.

Za početak me zanima kojeg će sad mladog igrača Boban prodati kako bi napravio mjesta za još jednu veliku nadu. Jer, naravno, velike nade ne postoje u Dinamu - ili su u posljednje dvije godine prodane ili će biti uskoro prodane. Treba iz kluba sve počistiti da ne podsjeća na "njihove" uspjehe. Zanimljivo je kako se u miru i tišini rastače jedan uspješan klub uz argumente da treba samo strpljivo čekati 3-4 godine za uspjeh Bobanovog "projekta".

