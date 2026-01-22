Doznajemo: Senzacija iz Dinama! U Maksimir stiže talentirani nogometaš Barcelone

Talentirani krilni napadač prošle je sezone debitirao za prvu momčad, a ove sezone je igrao za Barceloninu B momčad. Sinoć je sjedio na klupi Barcelone na gostovanju kod Slavije (4:2) U Ligi prvaka.

Rodriguez je u zadnjih pet utakmica za B momčad upisao dva gola i četiri asistencije te je zbog te sjajne forme prebačen u kadar prve momčadi. Dinamo je na Domingueza bacio oko već prije nekoliko tjedana, tada je bila čak i opcija da ga maksimirski klub kupi, odnosno plati odštetu i dovede ga kao svog igrača, no uslijed sjajnih Rodríguezovih igara u posljednje vrijeme, Barcelona za takvu opciju više ne želi ni čuti. No, spremni su ga poslati na posudbu u Maksimir.

Ključan čovjek u čitavoj priči je šef Dinamove škole Albert Capellas, koji je godinama radio u Barceloni. Preko Capellasovih veza je ovog ljeta iz katalonskog velikana stigao Sergi Dominguez, koji se pokazao kao odlično pojačanje, a sad bi mogao i Rodriguez...