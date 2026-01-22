Ovo je 'najzdravije meso na svijetu': Bolje je za vas od graška, rajčice i zelene salate

Svakodnevno nas bombardiraju savjetima o zdravoj prehrani - jedite više voća i povrća, izbjegavajte masnoće, osobito one životinjskog podrijetla. Crveno meso i prerađevine su na crnoj listi mnogih nutricionista zbog povezanosti s ozbiljnim bolestima. No, što ako vam kažemo da je jedna od tih 'zabranjenih' namirnica zapravo nutritivno bogatija od salate, graška ili rajčice? Upravo to tvrdi jedno opsežno istraživanje koje je uzdrmalo temelje onoga što smo mislili da znamo o zdravoj hrani.

Britanska organizacija Cancer Research UK upozorava kako su brojne studije pokazale da konzumacija velikih količina crvenog i prerađenog mesa povećava rizik od raka crijeva, zbog čega je teško povjerovati da bi ijedan takav proizvod mogao biti zdraviji od voća i povrća. Unatoč lošoj reputaciji mesa, čini se da iznimka ipak postoji. Organizacija pojašnjava da se nitriti koje unosimo konzumacijom takvog mesa u tijelu mogu pretvoriti u N-nitrozo kemikalije (NOC), koje oštećuju stanice koje oblažu crijeva i time dovode do razvoja raka. Prema njihovim procjenama, čak 13 od 100 slučajeva raka crijeva u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je oko 5400 slučajeva godišnje, povezano je upravo s konzumacijom mesnih prerađevina.

No, prema studiji koju je proveo BBC Good Food, analizom zdravstvenih prednosti više od tisuću namirnica došlo se do šokantnog otkrića. Jedna vrsta životinjske masnoće pokazala se zdravijom od superhrane poput graška, rajčice i salate. Riječ je o svinjskoj masti, koja se na njihovoj listi 100 najzdravijih namirnica našla na visokom osmom mjestu s nutritivnom ocjenom 73 od 100.

Svinjska mast bogat je izvor vitamina B i minerala, a pokazalo se i da sadrži više nezasićenih masti te je zdravija od janjeće ili goveđe masti. Za usporedbu, na istoj listi grašak zauzeo je 15. mjesto, zelena salata 59. mjesto, a rajčica 61. mjesto, što svinjsku mast čini nutritivno bogatijom namirnicom od tog popularnog povrća.

Dr. Eric Berg, stručnjak s trideset godina iskustva u kiropraktici i prirodnom zdravlju, objašnjava da je čista mast zapravo pročišćena svinjska masnoća koja se često koristi u kuhanju zbog visoke točke dimljenja te bogatog okusa i teksture. "Svinjska mast ne sadrži ugljikohidrate, a nudi i zasićene i mononezasićene masti. Uključivanje masti u prehranu pomaže u održavanju osjećaja sitosti, smanjujući tako iskušenje za grickanjem između obroka", rekao je dr. Berg.

Ipak, ključno je napomenuti da nije svaka mast ista. Dr. Berg savjetuje odabir organske svinjske masti od svinja iz pašnog uzgoja jer nudi bolju nutritivnu vrijednost i ne sadrži štetne aditive koji se često nalaze u mastima životinja iz konvencionalnog uzgoja. "Istraživanje objavljeno u časopisu Animal Production Science ističe da svinjska mast sadrži konjugiranu linolnu kiselinu (CLA), koja je proučavana zbog svojih potencijalnih učinaka na promicanje zdravlja", dodao je.

S time se slaže i registrirana dijetetičarka i nutricionistica Kim Denkhaus, koja je za TODAY.com istaknula da je organsko meso daleko zdravije od onog punog kemikalija. "Sve što životinja jede i unosi u sebe na kraju završi u nama jer mi jedemo tu životinju. Dodani hormoni rasta iz životinja u ljudskom tijelu mogu povećati rizik od raka i hormonalnih poremećaja", izjavila je ova stručnjakinja iz Los Angelesa.

