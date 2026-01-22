Skandal u Davosu: najmoćija europska bankarica šokirala sve na svečanoj večeri

Skandal na najvišoj razini u Davosu. Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde demonstrativno je sinoć napustila večeru na Svjetskom ekonomskom forumu.

Lagarde je napustila večeru prosvjedujući protiv američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka, koji je u svom govoru žestoko omalovažavao Europu. Na večeri je bilo nekoliko stotina gostiju, šefova država i drugih uglednika.U svom govoru, Lutnick je iznio vrlo pogrdne primjedbe o Europi i osvrnuo se na njezin opadajući globalni utjecaj. Nadalje, prema riječima prisutnih, njegove izjave da bi se svijet trebao više oslanjati na ugljen umjesto na obnovljive izvore energije izazvale su bijes. Ubrzo nakon toga, čelnica Europske središnje banke demonstrativno je napustila dvoranu, objavio je Reuters.

Jedan je sudionik opisao atmosferu za Financial Times kao "napetu", dok ju je drugi opisao kao "glasnu i oštru".Ubrzo nakon Lagardinog odlaska, večera je prekinuta. Gosti nisu posluženi desertom.

Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’ Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Američki predsjednik Donald Trump danas je rekao da je u razgovoru s NATO-om osigurao potpun i trajan američki pristup Grenlandu. Od saveznica iz NATO-a Trump pak traži veću predanost arktičkoj sigurnosti kako bi se otklonila prijetnja Rusije i Kine, prenosi Reuters.

Vijest o nacrtu dogovora stigle su nakon što je Trump naglasio da neće preuzeti Grenland silom te odustao od svoje prijetnje carinama za europske zemlje koje su po pitanju sjevernog otoka stale uz Dansku. Iako je to donijelo olakšanje s europske strane Atlantika, detalji o dogovoru i dalje nisu poznati, a Danska naglašava da pitanje njezinog suvereniteta nad Grenlandom ne može biti tema rasprave.

Trumpov zaokret pozitivno je popraćen na europskim tržištima, no mnogi se pitaju koliko su njegove prijetnje nepovratno naštetile transatlantskim vezama i poslovnom povjerenju.

„O tome se zapravo sad pregovara, o detaljima. No ključan je potpuni pristup”, rekao je Trump za Fox News, dodajući da neće biti ni „vremenskog ograničenja”.

Europski diplomati rekli su Reutersu da će usprkos deeskalaciji situacije čelnici EU-a ponovno razmotriti odnose sa SAD-om jer je grenlandsko pitanje ugrozilo povjerenje u transatlantsko partnerstvo. Vlade EU-a ostaju oprezne oko ponovne promjene raspoloženja američkog predsjednika u Europi sve češće smatranim „nasilnikom” kojemu se treba suprotstaviti, piše Reuters.

„Trump je prešao Rubikon. Mogao bi to učini ponovno. Nema povratka na staro”, rekao je jedan europski diplomat, dodajući da EU sada mora uspostaviti neovisnost od SAD-a na mnogim područjima.