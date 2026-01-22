Scene s utakmice Hrvatske obilaze regiju: Mnogi ne vjeruju da se ovo dogodilo usred Beograda

Zanimljiva scena na tribinama beogradske arene viđena je krajem prve četvrtine utakmice između Hrvatske i Italije koja je završila 3:3. Televizijska kamera je uhvatila dvojicu navijača od kojih je jedan bio zagrnut srpskom zastavom, a drugi hrvatskim šalom i veselio se golu naše reprezentacije.

U jednom su trenutku shvatili da su baš njihova lica na velikom semaforu u dvorani, ali tada se režiser prijenosa odlučio za promjenu kadra, pa se nije mogla vidjeti njihova reakcija u izravnom prijenosu.

Foto: Screenshot HRT

- Ovakve scene se zaista rijetko događaju na sportskim događajima u regiji, ali izgleda da je vaterpolo uspio spojiti i ujediniti neke dobre ljude - javlja srpski portal Nova u tekstu pod naslovom: 'Scenu s utakmice Hrvatske regija mora vidjeti, mnogi ne vjeruju da se ovo dogodilo usred Beograda.'

Isto tako, tijekom intoniranja hrvatske himne protiv Italije mogao se čuti pljesak s tribina beogradske Arene koje su bile solidno popunjene za ovaj vaterpolski klasik. Zvižduka i nikakvih neugodnosti nije bilo, a domaća publika pozdravila je himnu na dostojanstven način. Vrlo korektno ponašanje publike u Beogradu ocijenjeno je kao lijepa gesta u sportskim susretima ljutih rivala.