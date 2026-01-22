Prvoj utakmici drugog dijela HNL-a prijeti odgoda: Ponovno se ukazao vječni problem hrvatskog nogometa

Varaždin i Gorica trebali su u petak od 16 sati otvoriti proljetni dio HNL-a prvom utakmicom 19. kola na Stadionu Varteks u Baroknom Gradu. Ipak, kako doznaje tportal, toj utakmici prijeti odgoda pa bi drugi dio sezone započeo tek u subotu utakmicom Lokomotive i Vukovara.

Razlog moguće odgode je, kako smo i navikli, infrastruktura. Stadion u Varaždinu nema grijanje terena, a budući da prevladavaju vrlo niske temperature, moguće je da se travnjak smrzne. Sutra će se prije utakmice održati službena inspekcija, a ukoliko se pokaže da teren nije u adekvatnom stanju za igru, utakmica će biti prebačena na drugi datum (najvjerojatnije ponedjeljak 26. siječnja).

Nakon 18 odigranih kola, Varaždin drži šesto mjesto prvenstvene ljestvice s 23 boda, dok je Gorica jedno mjesto niže od sutrašnjeg protivnika s četiri boda manje.