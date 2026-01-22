Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRAĆA LI SE HNL?

Prvoj utakmici drugog dijela HNL-a prijeti odgoda: Ponovno se ukazao vječni problem hrvatskog nogometa

Gorica i Varaždin sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.01.2026.
u 17:17

Razlog moguće odgode je, kako smo i navikli, infrastruktura

Varaždin i Gorica trebali su u petak od 16 sati otvoriti proljetni dio HNL-a prvom utakmicom 19. kola na Stadionu Varteks u Baroknom Gradu. Ipak, kako doznaje tportal, toj utakmici prijeti odgoda pa bi drugi dio sezone započeo tek u subotu utakmicom Lokomotive i Vukovara.

Razlog moguće odgode je, kako smo i navikli, infrastruktura. Stadion u Varaždinu nema grijanje terena, a budući da prevladavaju vrlo niske temperature, moguće je da se travnjak smrzne. Sutra će se prije utakmice održati službena inspekcija, a ukoliko se pokaže da teren nije u adekvatnom stanju za igru, utakmica će biti prebačena na drugi datum (najvjerojatnije ponedjeljak 26. siječnja).

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

Nakon 18 odigranih kola, Varaždin drži šesto mjesto prvenstvene ljestvice s 23 boda, dok je Gorica jedno mjesto niže od sutrašnjeg protivnika s četiri boda manje.
Ključne riječi
HNL odgoda utakmice HNK Gorica NK Varaždin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!