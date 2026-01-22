Naši Portali
VELIKI POVRATAK

Liječnici su mu 2024. na terenu spašavali život, a sada se vraća profesionalnom nogometu

Conference League - Quarter Final - Second Leg - Fiorentina v Celje
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.01.2026.
u 13:45

Od srčanog zastoja i svih problema Bove se vremenom oporavio te mu je ugrađen defibrilator, ali karijeru nije mogao nastaviti u domovini i Serie A koja zabranjuje igranje s njim

Edoardo Bove, 23-godišnji talijanski nogometaš, kojem je ugrađen srčani defibrilator, raskinuo je ugovor s Romom te je do lipnja 2031. godine potpisao ugovor s engleskim drugoligašem Watfordom gdje će nastaviti karijeru.

Prvog dana prosinca 2024. godine Bove je kolabirao na travnjaku tijekom prvenstvene utakmice Fiorentine, gdje je igrao na posudbi iz Rome i milanskog Intera.

Od srčanog zastoja i svih problema Bove se vremenom oporavio te mu je ugrađen defibrilator, ali karijeru nije mogao nastaviti u domovini i Serie A koja zabranjuje igranje s njim. Uostalom, vrlo sličan put je nekada prošao danski nogometaš Christian Eriksen koji je zbog toga napustio Inter i preselio u Englesku.

Bove je odlučio zadržati defibrilator, koji može prevenirati fatalni srčani zastoj te napustiti Italiju gdje je boravio kroz cijelu nogometnu karijeru. Od starta je član Rome, od 2021. godine, a kratko je bio na posudbi u Fiorentini. Ranije u karijeri je bio standardni član svih mlađih reprezentativnih uzrasta Italije, zaključno s U21 momčadi.

Watford je trenutačno na sedmom mjestu ljestvice engleskog Championshipa, tamošnje druge lige.

Ključne riječi
Watford nogomet Fiorentina Serie A

