Junak derbija napravio je nevjerojatan posao: 'Ovo je bila najbolja utakmica u mome životu'

U prvom dvoboju osmine finala Lige prvaka nogometaši Liverpoola su u Parizu pobijedili PSG s 1-0, a pravo je čudo da susret nije završio slavljem domaćina od tri ili četiri pogotka razlike.

Parižani su imali 71 posto loptu tijekom utakmice i gotovo cijelo vrijeme se igralo u ili oko gostujućeg šesnaesterca. PSG je uputio čak 27 udaraca uz deset u okvir vrata, dok je Liverpool imao samo dva udarca uz jedan u okvir vrata.

Taj jedan je i odlučio pobjednika, u 87. minuti je Elliottt postigao pogodak za slavlje trenutačno vodeće momčadi Premier lige. Igrač utakmice bio je vratar Liverpoola, Brazilac Alisson, koji je skupio čak devet obrana, među kojima su neke bile uistinu sjajne.

„Ovo je bila vjerojatno moja najbolja partija u životu. Moguće je da nikada nisam branio kao protiv PSG-a. Trener nam je najavio tešku utakmicu, ali bilo je još teže nego što smo očekivali. Parižani imaju nevjerojatnu kvalitetu, igrali su sjajno, napadali u valovima i stvorili su bezbroj prilika. Bila je to teška večer sa sretnim krajem. No, slijedi nam još puno posla na putu do četvrtfinala“, rekao je Alisson kada su se slegli dojmovi.