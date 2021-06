Jesu li Budimir i Oršić ranije trebali dobiti priliku?

Činilo se kao da će nam biti naklonjeni bogovi skandinavske mitologije. Ukazala se neka ‘nova krtica’ za koju smo mislili da će je slaviti i ova generacija naših nogometaša. No, protiv moćne Španjolske pali smo u produžecima osmine finala Europskog prvenstva (3:5). I slaba nam je utjeha što će ova utakmica, u nekom izboru, sigurno biti proglašena ljepoticom turnira. Jednostavno, ne mogu se otrgnuti dojmu da se u našu kvalitetu ne uklapa takva razina naivnih i početničkih pogrešaka. Do bro, znali smo za da Španjolci imaju vjerojatno najbržu kontru na svijetu i najraznovrsnije alate za kontrolu igre u protivničkoj polovici. No, ne možete dobiti utakmicu u kojoj napravite toliko ključnih tehničkih pogrešaka.

Nismo valjda mislili da furija neće kazniti Rebićevo mijenjanje kopački kada nemamo loptu u našem posjedu ili Gvardiolovo traženje vode na nepostavljenu obranu. Ma zapravo, kao da smo pobijedili sami sebe. A ta dva pogotka primili smo nakon što su nas izigrali i akcije završili poentiranjem s druge vratnice. To se moralo zatvoriti. Ostaje samo pitanje jesmo li trebali ranije priliku dati Budimiru ili Oršiću! To je zapravo pitanje izborniku Daliću.

Jer, s tim dvojcem u nastavku utakmice izgledali smo kao neka potpuno drugačija momčad. Ma čak i kada smo dvaput gubili s dva pogotka razlike, činilo se da se nismo pokorili španjolskom autoritetu igre. Dapače, bili su ranjivi jako često kada bismo uspjeli prenijeti težište igre na njihovu polovicu. Ponajviše zahvaljujući spomenutima Budimiru i Oršiću.

Najviše gorčine osjetilo je oko pet tisuća naših navijači pred kojima su vatreni zaigrali prvi put nakon gotovo dvije godine. U spektakularnom ozračju navijali su i nosili našu reprezentaciju. Možemo žaliti svi jer je ova reprezentacija imala još puno one ruske energije od prije tri godine.

