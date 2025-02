Jeste li primijetili ovaj detalj na dresu hrvatske reprezentacije? Oduševit će brojne navijače

U današnjem svijetu, tehnologija igra ključnu ulogu u gotovo svakom aspektu našeg života, a sport nije iznimka. Od analize podataka do poboljšanja performansi sportaša, tehnologija je postala neizostavan dio sportskih aktivnosti, pa tako i u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu - nogometu.



U nogometu, tehnologija se koristi na različite načine, uključujući VAR (Video Assistant Referee) za donošenje preciznijih odluka, sustavi za praćenje kretanja igrača, te napredne analize podataka za optimizaciju taktike i strategije. Još jedna od tehnologija koja se koristi u sportu je NFC (Near Field Communication). On omogućava bežičnu komunikaciju između uređaja na malim udaljenostima, što otvara brojne mogućnosti za inovacije u sportu. Stoga, ova tehnologija se počela koristiti za praćenje statistika igrača i interakciju s navijačima.



Iako Hrvatska zna kaskati pri implementiranju raznih tehnologija koje se u svijetu već koriste, kada je riječ o NFC tehnologiji, kod nas je već dugo koristimo. Svaki dres kojeg nose naši Vatreni opremljen je s NFC čipom koji prilikom skeniranja omogućava pristup detaljnim statistikama igrača, uključujući broj postignutih pogodaka, asistencija i još mnogo toga. Pa tako prilikom kupovine dresova na HNS webshopu možete odabrati opciju "Dodaj natpis" u kojem između ostalog možete dodati odgovarajući NFC čip s odabrane utakmice te lakoćom provjeriti statistiku omiljenog igrača ili odabrati personalizirani link koji vodi na stranicu po vašoj želji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.