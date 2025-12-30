Naši Portali
DAJTE SVOJ GLAS

ANKETA Tko je najbolji sportaš Hrvatske u 2025. godini? Konkurencija je velika

pixsell
VL
Autor
vecernji.hr
30.12.2025.
u 19:42

Godina na izmaku donijela je Hrvatskoj pregršt sportskih uspjeha i medalja s najvećih svjetskih natjecanja. Izbor za najboljeg sportaša stoga je teži no ikad, a mi smo u našu anketu uvrstili šestoricu kandidata koji su obilježili 2025. godinu

Sportska 2025. godina, iako nije bila olimpijska, ostat će upamćena po izvanrednim dosezima hrvatskih sportaša koji su ponovno dokazali da pripadaju samom svjetskom vrhu. Koliko je konkurencija bila žestoka, najbolje svjedoči i činjenica da su dvije najprestižnije domaće nagrade za sportaša godine otišle u ruke dvojice različitih laureata. Dok je Hrvatski olimpijski odbor, vodeći se strogo propisanim kriterijima, najboljim proglasio strijelca Josipa Glasnovića, sportski novinari u anketi Sportskih novosti svoje su glasove dali plivačkoj senzaciji Jeri Hribaru. Ta podjela samo je potvrdila da je izbor iznimno težak, a mi pred vas stavljamo šestoricu veličanstvenih kandidata.

Olimpijski pobjednik iz Rija, strijelac Josip Glasnović, u Ateni je svojoj bogatoj kolekciji dodao i ono što mu je nedostajalo, naslov svjetskog prvaka u trapu, a sve je začinio i momčadskim svjetskim zlatom. S druge strane, mladi Splićanin Jere Hribar eksplodirao je na Europskom prvenstvu u malim bazenima, gdje je osvojio čak tri medalje, zlatnu na 50 metara slobodno, srebrnu na 100 metara te štafetnu broncu, najavivši rađanje nove plivačke zvijezde.

Godinu su obilježili i borci koji su donijeli medalje s najvećih smotri. Karataš Ivan Kvesić imao je fantastičnu sezonu, okrunjenu broncom na Svjetskom prvenstvu, zlatom na Europskom prvenstvu te srebrom na Svjetskim igrama. Boksač Gabrijel Veočić ispisao je povijest osvojivši u Liverpoolu broncu na Svjetskom prvenstvu, prvu svjetsku medalju za hrvatski boks nakon dugih dvadeset godina. Uspješan je bio i hrvač Karlo Kodrić, koji je na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu, na domaćem terenu, stigao do sjajne bronce u grčko-rimskom stilu.

Na kraju, tu je i neizostavni Luka Modrić. Iako s Real Madridom nije osvojio trofej, kapetan nogometne reprezentacije i dalje igra na najvišoj razini, a ljetni prelazak u redove talijanskog velikana AC Milana bio je jedan od najzvučnijih transfera godine. Njegova postojanost i utjecaj čine ga vječnim kandidatom u svim izborima. Šest sportaša, šest impresivnih priča, a odluka o tome tko je bio najveći među velikima sada je na vama.
Ključne riječi
Josip Glasnović Jere Hribar Luka Modrić

Sastanak predsjednika RH Zorana Milanovića i predsjednika Mađarske Tamása Sulyoka s predsjednikom i Izvršnim odborom Demokratske zajednice Mađara Hrvatske
ČESTITAO IM NA USPJEHU

Predsjednik Milanović primio trenere i plivače koji su osvojili medalje na EP-u

Predsjednik Milanović čestitao je plivačima, njihovim trenerima i Hrvatskom plivačkom savezu na velikom uspjehu hrvatske plivačke reprezentacije i poželio im osvajanje novih medalja. Medalje u individualnom natjecanju, koje je osvojio Jere Hribar, prve su hrvatske medalje u plivanju nakon devet godina, dok je medalja u štafeti prva hrvatska medalja u toj disciplini nakon čak 15 godina, naglašeno je na sastanku.

