Luka Mikrut

Jedna od najvećih hrvatskih nada napravila još jedan veliki podvig

TENNIS - Internazionali di Tennis - ATP Como Lake Challenger 2025
Roberta Corradin/IPA Sport / ipa
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
12.10.2025.
u 15:31

Suparnik u finalu bit će mu 158. igrač svijeta, Britanac Jan Choinski

Jedna od najvećih hrvatskih teniskih nada, Luka Mikrut, plasirao se u finale ATP challengera u španjolskoj Valenciji svladavši Španjolca Carlosa Tabernera sa 7:6(10), 6:0.

21-godišnji Splićanin, koji je 239. na svijetu, slavio je protiv 104. tenisača svijeta nakon dva sata igre i uzbudljivog prvog seta, koji je Luka dobio s 12:10 u tie-breaku, iako je propustio devet set-lopti. Mikrut je prvo propustio dvije set-lopte kod vodstva 5:4, da bi potom u 13. igri pokvario vodstvo od 6:2 i četiri vezane set-lopte, a nakon još tri neiskorištene lopte za set i jedne spašene, konačno je u 22. poenu tie-breaka osvojio set. U drugom setu Španjolac nije osvojio niti jedan gem.

Tako se nastavio veliki niz Luke Mikruta započet prošlog tjedna trijumfom u portugalskoj Bragi, a u nedjelju je stigao do devete uzastopne pobjede.

Suparnik u finalu bit će mu 158. igrač svijeta, Britanac Jan Choinski.
