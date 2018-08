Je li sudac prestrogo dosudio jedanaesterac protiv Dinama?

Nogometaši Dinama nisu se uspjeli plasirati u Ligu prvaka. U posljednjem kolu kvalifikacija modri su kod kuće izgubili od Young Boysa 1:2 i ispali.

Atmosfera na stadionu bila je fenomenalna, u Zagrebu se tražila ulaznica više i grad je ponovno disao za Dinamo. Nažalost, nije bilo sreće i kući su otišli razočarani, ali svi se nadamo da će dolaziti i na utakmice Europske lige.

>>Pogledajte atmosferu s tribina maksimirskog stadiona

Dinamo je večeras imao sve u svojim rukama, vodio je 1:0 sve do 64. minute, ali već u 66. su gosti bili u prednosti. Oba pogotka postigao je Hoarau, od kojih je prvi bio iz jedanaesterca.

>>Pogledajte spornu situaciju u kaznenom prostoru Dinama

Obviously bias, but it looks like the defender causes the fall by hooking the arm and falling down. #dinamo #youngboys pic.twitter.com/stuLHeBpev