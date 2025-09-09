Jakić je već nadmašio Stanišića i Juranovića, ali i jednu hrvatsku legendu

Je li junak pobjede nad Crnogorcima, 28-godišnji Imoćanin Kristijan Jakić, najsvestraniji hrvatski reprezentativac u aktualnom sastavu? Nije – tu titulu još uvijek nosi 36-godišnji Ivan Perišić, igrač koji je u svojih 146 nastupa pokrivao čak sedam pozicija u momčadi: lijevo i desno krilo, lijevi i desni bočni (u sustavu s pet veznih), lijevi branič, ofenzivni vezni i centralna špica.

Međutim, Kristijan puno ne zaostaje za Ivanom sa svojom raznovrsnošću, iako ona još uvijek nije toliko manifestirana u reprezentaciji koliko u njegovim dosadašnjim klubovima. Nominalno, Jakić je kroz RNK Split, Lokomotivu, Istru 1961 i Dinamo bio afirmiran, pa kasnije i transferiran u Eintracht Frankfurt za 3.5 milijuna eura kao defenzivni vezist.

U svojoj prvoj sezoni u Bundesligi, 2021./2022., na toj poziciji je i nastavio igrati, a onda se u sljedećoj dogodila prekretnica – postao je desni bek.

Jeste li kao pionir, kadet ili junior ikada igrali desnoga braniča?, pitali smo jednom zgodom Jakića.

- Nisam, samo sam igrao „šesticu”. Ili „osmicu”, cijelo vrijeme, sve dok nije došla zadnja godina u Eintrachtu. Na desnoga braniča prvi me stavio trener Eintrachta Oliver Glasner. Kod njega sam godinu i pol dana zaista igrao samo na „šestici”, onda se dogodila situacija da smo imali ozlijeđene bekove, pa mi je na treningu Glasner prišao i kazao mi: „Oprosti, Kristijane, ja bih pokušao nešto novo s tobom, da vidimo kako će izgledati”. I tako sam osvanuo na desnom beku. U toj utakmici s Kölnom defenzivno sam odradio odlično, a prema naprijed – što god god se dogodi, to je plus. Treneru se moj nastup svidio, pa sam par utakmica igrao na desnom beku, pa smo bili promijenili sustav igre, te sam igrao desno krilo, pa me poslije opet vratio na beka. Još sam nakon toga igrao i stopera, te me na kraju vratio na veznog – pojasnio je Kristijan svoja „lutanja” po pozicijama.

U toj sezoni, u kojoj je Eintracht igrao u grupnoj fazi Lige prvaka, Jakić je u osam utakmica promijenio čak četiri pozicije: desnog beka, desnog veznog, stopera i defenzivnog veznog. Potom je bio prešao u Augsburg, gdje je bio samo zadnji vezni, te samo u jednoj utakmici desni bek, a u ovoj sezoni ustalio se tamo gdje najviše voli biti – u sredini veznog reda.

Tako je Kristijan u posljednjoj utakmici s Bayernom, ne samo zahvaljujući golu za Augsburg, bio jedan od najboljih pojedinaca na travnjaku. Njegova momčad bila je poražena 1:3, a Jakić je u Kickeru bio izvrsnu ocjenu 2.5 (raspon 5 do 1).

Izbornik Dalić vodio je Kristijana Jakića na SP 2022. u Katar kao defenzivnog veznog, a prvi put ga je kao desnog beka-wingera koristio prije godinu dana u utakmici Lige nacija s Portugalom u Lisabonu (1:2), potom i protiv istoga suparnika u Splitu, kada je namjestio pogodak Gvardiolu za 1:1. Od tada do danas Jakić je kod Dalića ponovno jednom zadnji vezni, protiv Francuske u Parizu, a protiv Škotske (0:1), Farskih Otoka (1:0) i Crne Gore (4:0) klasični desni branič.

I, evo konkretnoga učinka: Jakić – prisilno postavljen na desnog beka – na toj je poziciji s jednim postignutim pogotkom za vatrene - već efikasniji i od Stanišića (25 nastupa, bez pogotka), i od Juranovića (40 nastupa, bez pogotka), i od legendarnog Šime Vrsaljka (52 nastupa, bez pogotka).

Povijest pamti kako je Imotska krajina na svakom dosadašnjem Svjetskom prvenstvu na kojemu je Hrvatska osvojila medalju uvijek imala po jednog svog junaka: 1998. bio je to legendarni Zvone Boban iz Runovića, srebro iz 2018. ima Ante Rebić iz Vinjana Donjih, a 2022. godine broncom je okićen Kristijan Jakić iz Runovića. Koji sljedeće godine ide po svoju drugu medalju.