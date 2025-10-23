Naši Portali
STRAŠNE VIJESTI

Iznenada preminuo poznati bivši nogometaš (41) Hajduka i Osijeka! Doživio je moždani udar na terenu

Zagreb: GNK Dinamo je novi, stari osvaja? Hrvatskog kupa
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.10.2025.
u 19:39

Ukupno je u prvoj hrvatskoj ligi skupio 78 nastupa, a jednom je zaigrao i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Šokantna vijest uzdrmala je medijski prostor, preminuo je Josip Lukačević (41), nogometaš sa 78 nastupa u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Josip Lukačević je iznenada umro od posljedica moždanog udara na nogometnom travnjaku. Strašnu vijest o smrti objavila je i Croatia Salzburg, klub u kojem je Lukačević bio trener, a nakon toga je isto objavio i NK Osijek.

- Teška srca moramo objaviti da nas je zauvijek napustio trener, igrač i prijatelj Josip Lukačević, iznenađujuće prerano", napisali su i dodali: "Oduševio je sve šarmom, poštenjem, ljubaznošću i ljubavlju prema nogometu. Josip je prošle zime zauzeo trenersku poziciju u našem klubu i s ekipom osvojio prvi naslov u još mladoj povijesti kluba. Svojim znanjem i karakteromoblikovao je našu borbenu momčad u ono što je danas -momčad koja može pratiti svakog protivnika u našoj ligi - napisali su iz austrijskog kluba.

Lukačević je rođen 3. studenog 1983. u Brčkom. Prvi dodir s hrvatskim nogometom imao je 2005. godine, kada je došao u Hajduk. Za splitske bijele odigrao je samo četiri prijateljske utakmice prije transfera u Široki Brijeg.

U HNL vratio se se 2009. u dresu vinkovačke Cibalije, a nakon jedne sezone prešao je u Osijek, gdje se zadržao dvije godine, a mnogi ga se sjećaju po tome da je promašio penal na Maksimiru 2012. godine koji je bijelo-plavima značio osvajanje Kupa, ali Kelava je pročitao njegov udarac po sredini gola.

Kasnije je Lukačević igrao i za NK Lučko. Ukupno je u prvoj hrvatskoj ligi odradio 78 nastupa, a jednom je nastupio za A vrstu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

