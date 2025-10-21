Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Bertrand Layec

Prvi čovjek sudačke organizacije presudio je li Dinamo oštećen i je Hajdukov gol regularan

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
21.10.2025.
u 13:30

Bertrand Layec, čelnik sudačke organizacije, objavio je analizu ključnih situacija iz 10. kola HNL-a.

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 10. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: DINAMO - OSIJEK (82. minuta); druga opomena (preoštar start)

Nakon ubacivanja domaći branič br. 3 primio je loptu od svog suigrača. Prilikom ispucavanja lopte suparnički igrač br. 39, koji je prethodno bio opomenut, startao je na braniča ispruženom nogom i otvorenim đonom te je, iako je dodirnuo loptu, udario i u gležanj braniča.

Igraču gostujuće momčadi br. 39 zbog preoštrog starta na gležanj braniča sudac je trebao pokazati drugi žuti karton i isključiti ga iz igre.Budući da se radilo o žutom kartonu VAR nije mogao intervenirati.

Situacija br. 2: ISTRA 1961 - HAJDUK (41. minuta); pogodak i mogući prekršaj u napadačkoj fazi (APP)

Tijekom napada domaće momčadi igrač gostujuće momčadi br. 21 startao je prema suparničkom igraču izbivši loptu te je njegova momčadi preuzela posjed, a u nastavku akcije i postigla pogodak. U ovom startu koji je prethodio pogotku gostujući igrač najprije je odigrao loptu, a zatim dodirnuo suparničku nogu. Sudac ispravno nije dosudio prekršaj, a VAR je podržao tu odluku. Podržavamo odluku suca i VAR-a da ne intervenira.

Nažalost, VAR sustav je iznenada prestao raditi iz nepoznatih razloga. VAR je, prije donošenja službene odluke, morao ponovno pokrenuti cijeli sustav što objašnjava čekanje od šest minuta.

Situacija br. 3: GORICA - VARAŽDIN (6. minuta); kazneni udarac

Tijekom dodavanja u kazneni prostor domaće momčadi branič br. 45 je očito srušio suparničkog igrača kontaktom u nogu, a zatim i guranjem u leđa. Sudac, koji se nalazio u izvrsnoj poziciji, odmah je odlučio dosuditi kazneni udarac i opomenuti braniča. Ovu odluku je podržao i VAR.

Podržavamo ovu odluku na terenu i žuti karton jer je, u skladu s Pravilima nogometne igre i konceptom prilike za postizanje gola, lopta još uvijek bila blizu, a igrač koji je napravio prekršaj pokušao igrati loptom. Odluka o kaznenom udarcu i žutom kartonu je stoga ispravna.

Situacija br. 4: GORICA - VARAŽDIN (76. minuta); kazneni udarac

Prilikom centaršuta u kazneni prostor gostujuće momčadi branič br. 25 je u jednom trenutku sapleo napadača br. 99. Ovaj kontakt, teško uočljiv, sudac nije primijetio unatoč tome što je bio u ispravnom položaju. VAR je preporučio sucu pregled situacije za potencijalni prekršaj u kaznenom prostoru.

Nakon pregleda situacije sudac je ispravno promijenio odluku i dosudio kazneni udarac za domaću momčad. Intervenciju VAR-a i konačnu odluku smatramo ispravnom.

Italija na nogama zbog Modrićeve objave na Instagramu: Mnogi ostali zatečeni kada su vidjeli jedno

Ključne riječi
HNL Bertrand Layec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još